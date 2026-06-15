Un italian a fost anunțat că a fost găsit scuterul care i s-a furat acum 42 de ani. A crezut că este o farsă

Furtul a ieşit la iveală când carabinierii au oprit un bărbat în vârstă de 64 de ani care conducea prin oraș un scuter fără număr de înmatriculare Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Antonio Smiglio, un italian în vârstă de 59 de ani, a fost sunat de carabinieri care l-au anunţat că, după 42 de ani, îi găsiseră scuterul furat în 1984. Scuterul a fost furat în Vado Ligure, în regiunea Liguria, Italia, în 1984 şi a fost recuperat de carabinierii din Volpiano în timpul unui control în trafic.

Proprietarul cumpărase scuterul model Garelli VIP 50 cu banii pe care îi câştigase după ce fusese chelner într-un restaurant când avea 16 ani. „Pe atunci, locuiam în Vado Ligure, în provincia Savona”, își amintește Smiglio, care are acum doi copii, în vârstă de 32 și 26 de ani, și lucrează ca șef de tură la o companie care produce hârtie metalizată în Casalgrasso, în zona Cuneo, relatează La Stampa. „Nu aveam mulți bani, așa că am cumpărat scuterul în rate, cu banii obţinuţi de la localul unde munceam și datorită economiilor părinților mei. Era august 1984, de ziua mea, și mă simțeam ca și cum aș fi avut un Kawasaki. Apoi, într-o zi de decembrie, m-am dus cu scuterul să joc fotbal, l-am parcat în holul de la intrarea clădirii și l-am legat cu lanțuri ca întotdeauna. A doua zi dispăruse, dispăruse împreună cu alte câteva. Probabil că hoții trecuseră cu o dubă și le luaseră pe toate, mai ales că pe atunci nu aveau numere de înmatriculare, și era cam ca și cum ar fi furat o bicicletă.” De atunci, orice urmă a scuterului Garelli s-a pierdut, iar proprietarul, după multe lacrimi, și-a văzut de viață mai departe. S-a mutat, a întemeiat o familie și nu s-a mai gândit la acea „pierdere” dureroasă.

Până când, pe neașteptate, a primit un telefon de la carabinierii din Volpiano, care îl informau despre descoperire. Când a văzut apelul cu prefixul 011, italianul a crezut că este un fel de spam, dar, de fapt, erau carabinierii din Volpiano. De câteva zile, îl căutau pe „Smiglio Antonio, născut pe 13 august 1967, în Torre del Greco, provincia Napoli, care, pe baza numărului de șasiu, este unicul proprietar al unui Garelli VIP 50, raportat ca furat în Quiliano, provincia Savona, în 1984”. La un moment dat, anchetatorii au contactat-o ​​pe soția lui Smiglio, Cristina. Aceasta și-a sunat imediat soțul: „Uite, carabinierii din Volpiano te caută. Mi-au spus că au găsit un moped Garelli 50 și se pare că tu ești proprietarul”.

În zilele anterioare, carabinierii opriseră un bărbat în vârstă de 64 de ani care conducea prin oraș același scuter, tot fără număr de înmatriculare, chiar dacă acesta a devenit obligatoriu între timp. Verificarea saşiului a dus la descopeirea unui furt din 1984 și, prin urmare, șoferul a fost reclamat: „Aproape că îmi pare rău pentru el, chiar dacă puţin şi-a căutat-o conducând fără număr de înmatriculare”, a declarat zâmbind Smiglio. „Nu mi-a venit să cred când m-au sunat; a fost un șoc destul de mare pentru că nu mă așteptam la asta după atâta timp. Eram aproape tentat să nu merg la Volpiano, convins că scuterul stătuse într-un car cu fân de cine știe câți ani. În schimb, copiii mei au insistat, mai ales că poliţiştii m-au asigurat că este încă în stare bună. Așa că l-am recuperat și l-am dat unui prieten mecanic, care acum îl va repara și mă va ajuta cu documentele pentr a-l înmatricula.” Și apoi? „Fiul meu cel mare merge cu bicicleta la serviciu și ar vrea să îl folosească el însuși. Îmi propun să folosesc scuterul în Ceriale, unde avem o casă.”