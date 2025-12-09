​Un italian invitat în Maroc de menajera lui a fost păcălit că participă la o petrecere care s-a dovedit a fi, de fapt, nunta lor

Badia Ez Zebroud, o femeie marocană, în vârstă de 47 de ani, fosta menajeră a unui farmacist italian, în vârstă de 61 de ani, din Camisano Vicentino, din provincia Vicenza, Italia, s-a căsătorit cu angajatorul său, fără ştirea acestuia. Femeia a fost condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru hărțuire. De asemenea, va trebui să plătească bărbatului 10.000 de euro despăgubiri și aproximativ 4.000 de euro cheltuieli de judecată.

Înșelăciunea

Totul a început în 2015, când farmacistul a fost invitat în Maroc de către femeia care la acea vreme era angajata sa și care îl ajuta și să aibă grijă de mama sa. Cei doi aveau un raport de prietenie, iar femeia l-a invitat pe italian în ţara sa natală. În Maroc pe italian l-a aşteptat o petrecere mare, care trebuia să fie una de bun venit şi unde bărbatul a întâlnit familia acesteia. În realitate, acele sărbători erau un ritual musulman pentru a-i căsători pe cei doi, relatează Corriere della Sera.

Dar farmacistul a aflat despre căsătorie abia mai târziu , când a găsit în cutia sa poștală un document de la ambasadă prin care i se cerea să recunoască uniunea lor. La început, italianul a crezut că este o glumă, dar de fapt a fost doar începutul unui coşmar care a durat 10 ani.

Hărţuirea și denunţul

La întoarcerea în Italia, femeia, nemulțumită de căsătoria pe care o obținuse prin înșelăciune şi care ulterior a fost considerată invalidă deoarece nu îndeplinea cerințele esențiale, a început să-și hărțuiască angajatorul cu mesaje de amenințare, îl urmărea, ba chiar a făcut adevărate crize de nervi în fața prietenilor lui.

Totul a culminat când femeia a simulat o sarcină pe care susţinea că o are cu italianul, ba chiar l-a atacat cu un cuțit de bucătărie în locuinţa acestuia. Farmacistul a început apoi să trăiască într-o stare constantă de anxietate și frică, atât pentru el, cât și pentru familia și prietenii săi.

Astfel, italianul a decis să o reclame pe femeie pentru hărţuire. După o şedinţă de judecată care a inclus și audierea a opt martori, procesul în prima instanţă s-a încheiat cu condamnarea femeii la aproape doi ani. Odată ce vor fi prezentate motivele condamnării, avocatul lui Badia Ez Zebroud va decide dacă va face apel.