Un mire a fost umilit public după ce imagini de la nunta sa au devenit virale. „Ea l-a luat pentru banii lui”

Rishabh Rajput și Sonali Chouksey s-au cunoscut la facultate în urmă cu 11 ani, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit luna trecută. Fotografiile și filmările de la nunta lor spectaculoasă îi arată pe cei doi, originari din statul Madhya Pradesh, în timp ce participă la ritualurile de nuntă și pozează în ținute de sărbătoare. Dar când au făcut publice pe rețelele sociale aceste momente de fericire, mesajele de felicitare au venit la pachet cu „glume și meme-uri”, trolii comparându-i și criticându-i pe cei doi din cauza culorii pielii mirelui, scrie BBC.

În India, unde obsesia pentru tenul deschis la culoare este puternică și poate avea uneori consecințe tragice, mirele a fost ținta unui val intens de jigniri online. Nici mireasa nu a fost cruțată, mulți sugerând că s-ar fi căsătorit cu el „pentru bani”.

Alt comentariu sugera că nu poate fi fericită cu un așa soț. Unii au etichetat-o ca fiind „vânătoare de zestre”, susținând că l-a ales pentru bani sau pentru un loc de muncă la stat, sigur, cu beneficii. Un alt comentariu spunea că tatăl lui Rajput trebuie să fie „un ministru în guvern”.

Cuplul, care s-a căsătorit pe 23 noiembrie, a devenit viral din cauza valului de trolling, dar și a felului în care au ales să răspundă criticilor în mod direct. Au fost căutați de jurnaliști din presa locală și au dat zeci de interviuri în ultimele două săptămâni.

„Oamenii făceau glume și meme-uri și mi s-a părut foarte greșit”, a declarat Rajput pentru BBC Hindi. „Era momentul nostru și îl așteptaserăm de atâția ani. Ar fi trebuit să fie un moment fericit, dar când am văzut reacțiile oamenilor, am fost cu adevărat șocat”, a spus el.

„În toți anii ăștia cât am fost împreună, nimeni nu ne-a spus vreodată că nu ne potrivim pentru că eu am tenul mai închis, iar ea e mai deschisă la culoare”, a adăugat el.

Comentariile răutăcioase i-au afectat pe cei doi, care lucrează amândoi în companii private. Sonali Chouksey recunoaște că aceste comentarii „au afectat-o”. „Te gândești: chiar așa ne percep oamenii? Când spun lucruri urâte despre el sau mă numesc pe mine vânătoare de zestre, mă enervează.”

Într-o postare pe Instagram, Rajput s-a adresat direct trolilor: „Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Nu lucrez la stat, dar muncesc din greu pentru familia mea și vreau să le ofer o viață bună și demnă.” El a adăugat că Sonali s-a îndrăgostit de el când nu avea nimic. „Din facultate și până azi, a stat lângă mine în toate momentele bune și rele. Opiniile negative ale oamenilor nu înseamnă nimic pentru mine”, a scris el.

Rajput a spus că s-a confruntat cu discriminare din cauza culorii pielii toată viața lui. „Știu foarte bine că am tenul închis la culoare. Dar, în ochii soției mele, încerc să fiu cel mai bun soț posibil, iar asta este tot ce contează. Nu este nevoie să vorbiți urât despre familia mea.”

Rajput spune că a simțit nevoia să riposteze când trolii au început să comenteze la una dintre fotografii în care apăreau și mama lui, precum și surorile lui și ale soției lui. „Nu mi-a plăcut deloc că au țintit familia mea. Vreau să le spun: voi sunteți nimeni. Nu aveți niciun drept să atacați sau să faceți mișto de familia cuiva”, a spus el.

Cei doi, care sunt împreună din 2014, de când s-au cunoscut la un curs de zoologie la facultate, spun că străinii nu ar trebui să le judece viața.„Relația noastră a început un an mai târziu și știam încă de atunci că într-o zi ne vom căsători. Cei care comentează despre relația noastră uitându-se la un clip de 30 de secunde nu știu că în el sunt, de fapt, 11 ani de muncă pe care i-am investit în ea”, spune Rajput. „Sonali și-a imaginat mereu că, atunci când ne vom căsători, întreaga noastră comunitate să fie martoră. Dar acum pare că întreaga lume ne privește”, spune el.

Rajput spune că „aproximativ 70-80% dintre oameni în India au tenul mai închis, dar mentalitatea indiană este că mai deschis e mai bine. E timpul să schimbăm această idee”. Iar pentru cei care spun că nu se potrivesc, el are o întrebare: „Când vă uitați la noi, vi se pare măcar puțin că suntem nefericiți? Nu. Pentru că avem ceva ce cei mai mulți nu au. Eu o am pe ea și ea mă are pe mine.”