Un spion rus a fost deconspirat chiar de soția lui, la nervi. În timp ce se certau, ea a dat un mesaj care l-a trimis la închisoare. FOTO: Getty Images

Un spion al serviciilor secrete ale Moscovei, care pretindea că este un membru al opoziției care a fugit din Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina, a fost deconspirat chiar de soția lui, care l-a acuzat că lucrează pentru FSB. S-a întâmplat în timp ce se certau, iar apoi femeia a susținut că totul a fost doar o „glumă nefericită”. Acea „glumă” a dus însă la o anchetă în urma căreia soțul ei a ajuns la închisoare în Polonia, scrie The New York Times.

Igor Rogov și soția lui se certau des, iar colegul lor de apartament, un alt rus aflat în exil, auzea tot scandalul prin pereții subțiri ai căminului pe care îl împărțeau în orașul polonez Sosnowiec, din sudul țării. La un moment dat, în 21 aprilie 2023, soția i-a trimis un mesaj colegului de cameră: „Știai că Igor a raportat despre tine și un alt tip la FSB?”, i-a scris ealui Danila Buzanov.

FSB este serviciul rus de spionaj. Irina Rogova, soția lui Igor Rogov, un activist de opoziție puțin cunoscut care părăsise Rusia la câteva zile după invazia Moscovei în Ucraina din 2022, își acuza soțul că îi spiona pe alți exilați pentru guvernul rus. Ea a făcut aceeași acuzație și într-un mesaj de grup trimis prietenilor. Pe măsură ce zvonurile s-au răspândit, Igor Rogov și Irina Rogova au încercat să minimalizeze incidentul, spunând că făcuse o „glumă nefericită” în timp ce treceau printr-un divorț.

Acum, la mai bine de doi ani distanță, Igor Rogov este într-o închisoare poloneză, acuzat de spionaj și de participare la un complot cu bombă. Soția sa a fost, de asemenea, inculpată pentru spionaj și pentru complicitate.

Dacă acuzațiile formulate de Polonia la adresa lui Rogov se confirmă, el ar fi primul infiltrat în rândurile opozanților Kremlinului care apoi a primit azil în Europa.

Rogov, 29 de ani, a fost arestat în iulie 2024 după ce, potrivit procurorilor, un colet plin cu explozibil, care trebuia să ajungă la el, a fost găsit într-un depozit din centrul Poloniei. În actul de inculpare, procurorii susțin că, în timpul investigației, au stabilit că Rogov colaborase cu FSB. Pe lângă spionaj, el a fost acuzat că a participat la un complot al Rusiei de a trimite colete cu avionul în diverse puncte din Europa. Incendii izbucnite anul trecut în centre logistice din Marea Britanie și Germania au fost legate de presupusul complot, parte a unei campanii mai ample de atacuri hibride ale Rusiei împotriva Europei, campanie care, potrivit oficialilor occidentali, ar fi inclus incursiuni cu drone, atacuri cibernetice și acte de sabotaj.

Prietenii spun că cu greu și-l pot imagina pe Rogov în rolul de spion. Un tânăr impresionabil atras în activități de spionaj mărunt? Poate. Dar un potențial atentator cu bombă? Mulți spun că este imposibil.

„Cunoscându-l pe Igor, îmi pot imagina foarte bine că a intrat în vreun bucluc”, a spus Artiom Vajenkov, un activist rus care îl cunoștea. „Dar să comploteze pentru un atac terorist în Polonia, acesta este un coșmar. Dacă într-adevăr a fost acest James Bond tot timpul, atunci nu mai știu pe cine pot avea încredere.”

Activistul

În anii săi de activism în opoziție, Rogov a ajuns în atenție la nivel național o singură dată, când a fost arătat la televiziune în timp ce se zvârcolea de durere pe asfalt, în fața unei secții de poliție din Belarus, în august 2020.

El și Vajenkov călătoriseră acolo pentru a monitoriza alegerile prezidențiale, pentru ca apoi să fie prinși în valul represiunii împotriva belarușilor care protestau față de victoria, considerată frauduloasă, a președintelui Aleksandr Lukașenko. Cei doi, ambii membri ai grupării de opoziție Open Russia, au fost eliberați fără a fi puși sub acuzare și deportați înapoi în Rusia.

La întoarcere, „Igor era vânăt și plin de vânătăi de la bătăi”, a povestit Andrei Pivovarov, director executiv al Open Russia la acea vreme.

Câteva săptămâni mai târziu, Rogov, care abia dacă îl cunoscuse pe Vajenkov înainte să treacă împreună prin detenția din Belarus, l-a invitat în orașul lui natal, pentru nuntă. Rogov, cunoscut de prieteni drept un tânăr vioi și bine dispus, se căsătorea cu iubita lui din liceu, Irina.

În vara următoare, Rusia a organizat ceea ce avea să fie ultimul scrutin național înainte de invazia Ucrainei. Încurajat de Open Russia, Rogov a candidat pentru un loc în legislativul orașului Saransk, localitatea sa natală, situată la aproximativ 400 de mile (circa 640 km) sud-est de Moscova. Milia Kașapova, care i-a condus campania, era convinsă că Rogov era urmărit de FSB. Mașini neinscripționate îi urmăreau în timpul deplasărilor de campanie, a spus ea.

Chiar Rogov s-a plâns public de hărțuire. „La un moment dat, Igor a ieșit la acei tipi și le-a spus: ‘Haideți să bem un ceai’, și nu i-am mai văzut niciodată”, a povestit ea.

Cinci luni după aceea, Rusia a invadat Ucraina. El și soția lui au pus în mișcare un plan la care se gândiseră încă de dinainte de război.Rogov aplicase pentru o bursă de studii la informatică în Polonia. Cei doi ezitaseră să plece. Dar „războiul a schimbat totul”, a spus Kașapova. „Au avut câteva zile să-și strângă lucrurile și au plecat.”

Exilatul

Unii opozanți ruși care pleacă în exil sunt suficient de cunoscuți cât să poată rămâne activi prin crowdfunding. Rogov nu se număra printre ei. După ce a ajuns în Polonia, el și soția lui păreau să fi lăsat politica deoparte. S-au concentrat pe învățarea unei noi limbi și pe construirea de la zero a unei vieți în străinătate.

Prietenii lui Rogov spun că, la acel moment, nu era nicio suspiciune la adresa lui. Dar acum, privind în urmă, unele lucruri ies în evidență: solicitările sale constante de ajutor pentru plăți trimise din Rusia, lipsa de interes pentru a-și găsi un loc de muncă și nevoia avidă de socializare, în special cu oamenii din zona opoziției.

„Era întotdeauna pregătit să se întâlnească cu oricine, absolut oricine”, a spus Buzanov, colegul de cameră.

Finanțele lui Rogov erau, de asemenea, un mister, a mai spus Buzanov. Rogov le spunea prietenilor că este falit, dar apoi pleca în călătorii în străinătate.

Buzanov, care studia în Polonia în cadrul aceluiași program ca Rogov și soția lui, a fost nevoit să își ia joburi part-time. Nu putea înțelege cum reușea cuplul să se descurce doar cu bursele lor modeste. Rogov spunea că trăiește din banii obținuți din vânzarea mașinii din Rusia, a povestit Buzanov.

În 2023, Rogov a început să le ceară prietenilor să îl ajute să scoată sume mici de bani din Rusia.

Maxim Kondrațiev, care era atunci căsătorit cu fosta șefă de campanie a lui Rogov, Milia Kașapova, a spus că a acceptat două plăți de câte 30.000 de ruble (aproximativ 380 de dolari) în contul său bancar din Rusia, în numele activistului. Apoi i-a dat lui Rogov echivalentul sumei, a precizat el.

Astfel de solicitări nu sunt neobișnuite în rândul rușilor din străinătate, având în vedere restricțiile privind transferurile de bani din Rusia către Europa. Dar când Rogov i-a cerut o a treia tranzacție, Kondrațiev a devenit suspicios și a refuzat.

Mai multe alte persoane l-au ajutat, de asemenea, pe Rogov să scoată bani din Rusia, a adăugat Kondrațiev, care acum se referă la aceste transferuri drept „salariul de la FSB al lui Igor”.

Suspectul

În acea zi de primăvară în care Irina Rogova i-a trimis mesaj lui Buzanov, ea a scris un mesaj similar și într-un grup de prieteni, susținând că activitatea politică a soțului său fusese o ficțiune.

Într-un mesaj datat 21 aprilie 2023, consultat de The New York Times, ea scria că soțul ei fusese recrutat de FSB pe vremea când era student în Rusia.

Prietenii au fost „în stare de șoc total”, a spus Kașapova.

Buzanov a povestit că Rogova a șters rapid mesajul direct pe care i-l trimisese. El a spus că apoi l-a confruntat pe Rogov, care a recunoscut că a spionat pentru FSB., dar a susținut că încetase să mai facă asta cu ani în urmă.

Ulterior, Rogov le-a scris prietenilor că el și soția sa divorțau și că ea „a făcut o glumă nefericită”.

După despărțire, Rogova s-a mutat și și-a găsit un loc de muncă la un salon de înfrumusețare. Rogov a rămas în cămin, unde locuia alături de Buzanov. În iulie 2024, poliția venise să întrebe de Rogov în legătură cu un colet găsit într-un depozit din centrul Poloniei, a povestit Buzanov.

Rogov se afla atunci în vacanță, în Muntenegru. Buzanov i-a scris un mesaj, iar Rogov i-a spus că nu știe nimic despre pachet, a relatat acesta.

Rogov a fost arestat la întoarcerea în Polonia. Nu este clar de ce s-ar fi întors dacă știa că autoritățile poloneze îl caută.

Rogova a trimis apoi un mesaj de grup prietenilor, afirmând că acuzațiile sunt o minciună. Ulterior, autoritățile au acuzat-o că și-ar fi ajutat soțul să transmită informații către FSB.

Scriindu-i lui Buzanov din închisoare, într-o scrisoare consultată de The New York Times, Rogov a spus că nu „înțelege ce se întâmplă” cu dosarul său.„Mi-e teamă de ceea ce se va întâmpla în continuare, atunci când, sper, voi ieși într-o zi de aici”, a scris Rogov.