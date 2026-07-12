Un tânăr antreprenor a obținut 2,3 milioane de euro fonduri europene pentru o afacere cu frunze uscate

Frunzele sunt folosite ca materie primă pentru fabricarea ambalajelor din hârtie și carton. Foto: Getty Images

O idee care a prins contur încă din anii de liceu i-a adus unui tânăr antreprenor ucrainean finanțări europene de 2,3 milioane de euro și o fabrică-pilot în apropiere de Paris. Astăzi, compania fondată de Valentyn Frechka, în vârstă de 26 de ani, transformă frunzele uscate colectate din orașe în hârtie și carton, oferind o alternativă la producția tradițională bazată pe lemn, scrie Start Up Cafe.

Startup-ul, numit Releaf, valorifică un tip de deșeu care, în mod obișnuit, este ars sau transformat în compost. În schimb, frunzele sunt folosite ca materie primă pentru fabricarea ambalajelor din hârtie și carton.

Ideea i-a venit lui Frechka pe când avea doar 17-18 ani și era elev de liceu. Îndrumat de profesoara sa de științe, a început să caute o metodă prin care hârtia să poată fi produsă fără tăierea copacilor.

Astăzi, compania colaborează în principal cu autoritățile locale, care colectează frunzele căzute și le livrează către punctele de prelucrare ale Releaf.

„Releaf este o companie care folosește materia constituită din frunzele căzute pentru a produce hârtie și carton de nouă generație, care pot fi folosite în loc să tăiem copacii. Noi lucrăm în principal cu municipalitățile, care ne furnizează frunzele uscate la punctele noastre de colectare”, a declarat Valentyn Frechka pentru StartupCafe, cu ocazia summitului Consiliului European pentru Inovare (EIC), desfășurat la Bruxelles.

Cum a rezolvat problema sezonieră a frunzelor

Una dintre cele mai mari provocări pentru companie a fost faptul că frunzele sunt disponibile doar câteva luni pe an. Pentru ca fabrica să poată funcționa continuu, startup-ul a dezvoltat un sistem prin care materia primă este tratată și stocată după colectare.

În prezent, Releaf operează mai multe puncte de colectare, unde frunzele sunt supuse unei prelucrări preliminare înainte de a ajunge în unitatea principală de producție din apropierea Parisului.

Pentru dezvoltarea tehnologiei și a liniei-pilot, antreprenorul a atras 2,3 milioane de euro, majoritatea banilor provenind din granturi acordate de Consiliul European pentru Inovare (EIC) și alte programe europene.

„Banii au fost investiți în linia-pilot de lângă Paris. A fost un punct de pornire pentru noi. În plus, în cercetare și participarea la expoziții. Avem puncte de colectare în mai multe orașe, unde facem și o semiprelucrare a frunzelor. Dar principala locație este lângă Paris”, a explicat Frechka.

De la student în Franța la fondatorul unei companii inovatoare

Valentyn Frechka a ajuns în Franța înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, pentru a studia la Institutul Politehnic din Paris.

El spune că și-a finalizat studiile atât în Franța, cât și în Ucraina, în domeniile ingineriei genetice și biotehnologiei, însă nu și-a abandonat dorința de a reveni, într-o zi, în țara natală.

„Am absolvit în Franța și în Ucraina, pe zona de inginerie genetică și biotehnologie. Desigur, aș dori să revin în Ucraina. Nu mă consider o persoană care trăiește doar în Franța sau doar în Ucraina. Este vorba despre mobilitate, pentru că oportunitățile nu sunt distribuite uniform. În Ucraina sunt destule. Dacă voi putea aplica în Ucraina acest model de business sau dacă aș putea participa la reconstrucție, aș face asta”, a spus antreprenorul.

Frunzele ajung să fie transformate în ambalaje

În fabrica de lângă Paris sunt produse hârtie și carton care sunt livrate mai departe producătorilor de ambalaje.

Materialele obținute din frunze sunt utilizate pentru fabricarea cutiilor destinate comerțului online, a plicurilor, a ambalajelor comerciale și a altor produse din hârtie.

Compania are inclusiv un partener în România, producător de sacoșe din hârtie.

Potrivit lui Frechka, alegerea regiunii Parisului a fost influențată atât de perioada petrecută acolo ca student, cât și de deschiderea autorităților locale față de proiect.

„La Paris am ajuns ca student la Institutul Politehnic din Franța. Am început ca student și am studiat biorafinarea și alte tehnologii. Este o combinație între a fi aproape de materia primă, de clienți și de infrastructură”, a explicat el.

Municipalitățile beneficiază la rândul lor de proiect, deoarece scapă de frunzele colectate în fiecare toamnă, fără ca acestea să mai fie arse sau compostate.

„Noi lucrăm cu frunzele care sunt colectate de municipalități ca deșeuri. De obicei, aceste deșeuri sunt arse sau compostate și nu aduc beneficii”, a spus antreprenorul.

Următorul pas: investiții private

După etapa de dezvoltare finanțată din granturi europene, Releaf pregătește acum atragerea unei investiții de tip private equity, care să permită extinderea afacerii și transformarea proiectului-pilot într-o companie cu producție la scară comercială.

„Până acum am strâns 2,3 milioane de euro, cea mai mare parte sub formă de granturi de la EIC și alte programe asociate, iar acum pregătim o investiție de private equity. Aceasta ne va ajuta să trecem de la un proiect-pilot la tracțiune comercială reală”, a mai spus Valentyn Frechka.