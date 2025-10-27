Un turist american aflat în vizită la Pompei și-a umplut rucsacul cu artefacte. La ieșire a fost arestat

<1 minut de citit Publicat la 13:46 27 Oct 2025 Modificat la 13:46 27 Oct 2025

Bărbatul a pus artefactele în rucsac şi s-a îndreptat spre ieşire. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un turist american a fost arestat după ce a încercat să fure mai multe artefacte provenind din săpăturile de la Pompei.

Pensionarul american a strâns mai multe pietre de pe una dintre străzile oraşului-muzeu, care însă făceau parte din moștenirea neprețuită a orașului roman îngropat sub cenușa vulcanului Vezuviu, relatează Napolitoday.

Bărbatul le-a pus în rucsac şi s-a îndreptat spre ieşire. Un alt vizitator a observat acţiunile americanului şi a anunţat poliţia.

În urma colaborării dintre Administrația Parcului, securitate și Carabinieri, după o scurtă descriere a bărbatului, carabinierii sosiţi la faţa locului au intervenit, l-au reţinut pe turist și au întocmit un raport.

Din păcate muzeul Pompei, cel mai cunoscut parc arheologic din lume, nu este străin de tentativele de furt. Acum doar patru zile, un turist polonez a încercat să fure niște artefacte din săpături.