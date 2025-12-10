Viitoarele avioane de pasageri ar putea arăta ca bombardierele de tip “aripă zburătoare”. Oamenii nu vor mai putea să se uite geam

Șeful Airbus spune că următoarea generație de avioane comerciale ar putea semăna cu bombardierul B-2. FOTO: Captură video Youtube

Șeful Airbus spune că următoarea generație de avioane comerciale ar putea semăna cu bombardierul B-2. Designul îmbină fuzelajul și aripile într-o singură „aripă uriașă”, cu cabina integrată în interior. Conceptul promite un consum de combustibil mai redus și mai mult spațiu pentru pasageri, însă ar putea avea foarte puține geamuri.

Așadar, viitorul aviației ar putea arăta surprinzător de asemănător cu avioanele de hârtie triunghiulare pe care le pliai în copilărie, scrie Business Insider.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Bild, CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, a spus că, în următorii 30-40 de ani, producătorii de avioane ar putea renunța la configurația clasică în favoarea unei aripi unice, în interiorul căreia să fie amplasată cabina pasagerilor.

FOTO: Captură video Youtube

Acest design cunoscut drept BWB (fuzelaj integrat în aripă) distribuie greutatea pe întreaga întindere a aripii, permițând o capacitate de transport mai mare și o eficiență sporită față de avioanele convenționale.

El a adăugat că avantajele BWB vin la pachet și cu compromisuri, inclusiv posibilitatea renunțării la ferestre. Pasagerii nu ar mai beneficia de lumină naturală, iar unii s-ar putea simți dezorientați sau ar putea suferi de claustrofobie.

Și evacuările de urgență ar putea deveni mai complicate: pasagerii și echipajul nu ar avea vizibilitate asupra a ceea ce se întâmplă în exterior, iar cei aflați în zona centrală a cabinei ar fi mai departe de ieșiri decât în avioanele de astăzi.

FOTO: Captură video Youtube

Declarațiile lui Faury sunt cel mai recent indiciu că Airbus vede o oportunitate în acest tip de design în care se confruntă deja cu competiția unor noi producători de aeronave care încearcă să ajungă primii pe piață. Designul BWB are însă o istorie îndelungată.

Bombardierul stealth Northrop B-2 Spirit, adesea citat drept cel mai cunoscut avion de tip „aripă zburătoare”, a efectuat primul zbor în 1989. Deși conceptul BWB este și mai vechi, interesul reînnoit a apărut la începutul anilor 1990, când McDonnell Douglas a explorat ideea unui avion de transport cu fuzelaj integrat în aripă, care a evoluat ulterior în programul BWB-17, dezvoltat în parteneriat cu NASA.

FOTO: Captură video Youtube

După fuziunea McDonnell Douglas cu Boeing, în 1997, Boeing a continuat colaborarea cu NASA, dezvoltând seria de aparate demonstrative la scară redusă X-48, până la încheierea programului în 2013. Până în prezent însă, niciun avion de pasageri BWB de dimensiuni reale nu a fost certificat sau operat, iar Boeing nu a anunțat planuri pentru un astfel de model.

La rândul său, Airbus explorează conceptul BWB din 2017, iar proiectul unui avion de 200 de locuri este un pilon esențial al inițiativei ZEROe, pentru aviație cu emisii zero.

În 2019, compania a testat un prototip la scară redusă care a indicat un potențial important de economisire a combustibilului, estimat la circa 20%, precum și noi configurații de cabină, posibile datorită interiorului mai lat. Viziunea pe termen lung prevede ca aceste aeronave să fie alimentate cu hidrogen, în locul combustibilului clasic de aviație.

Start-up-uri din aviație precum Natilus și JetZero pariază că forma neconvențională BWB le-ar putea ajuta să spargă dominația de piață Boeing–Airbus, ambele companii vizând lansări la începutul anilor 2030. Natilus, cu sediul în San Diego, dezvoltă o variantă numită Horizon, menită să concureze cu Airbus A320 și Boeing 737, și promite un consum de combustibil cu circa 25% mai mic, dar cu 40% mai mult spațiu în cabină. În plus, avionul ar urma să se integreze în infrastructura aeroportuară existentă.

Randările publicate în iulie cu interiorul propus pentru Horizon arată până la trei culoare, geamuri de-a lungul fuzelajului, soluții de iluminare pentru pasagerii de pe scaunele centrale, care vor fi în continuare mai departe de geamuri.

Între timp, la circa 100 de mile mai la nord, în Long Beach, JetZero dezvoltă o variantă numită „Z4”, care promite o reducere de până la 50% a consumului de combustibil și ar putea înlocui modele precum Boeing 767 și Airbus A330. JetZero a stârnit deja interesul companiei United Airlines. În aprilie, United Airlines Ventures, divizia care investește în aeronave inovatoare, a anunțat intenția de a achiziționa până la 200 de aparate Z4, cu 250 de locuri.