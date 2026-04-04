Viitorul trenurilor de mare viteză din Africa depinde de câțiva milimetri. Ce sunt ecartamentele și de ce pun piedică proiectului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Se desfășoară planuri ambițioase de construire a unei rețele feroviare de mare viteză în Africa, conectând țări și regiuni și creând o centură transcontinentală care poate transporta persoane cu până la 320 de kilometri pe oră și mărfuri cu până la 120 de kilometri pe oră. Dar, pe lângă barierele politice și financiare considerabile care trebuie depășite, există o altă mare provocare: ecartamentul șinelor, scrie CNN.

Distanța dintre cele două șine interioare de pe o linie ferată variază în funcție de căile ferate existente pe continent. În Africa de Sud și Africa Centrală există ecartamentul Cape (1,065-1,067 metri), utilizat în peste 60% din liniile continentului. În unele părți din Africa de Est și Africa de Vest există ecartament metru/îngust (0,95-1,0 metru). Există, de asemenea, ecartament standard (1,435 metri), în special în Africa de Nord.

„Acest lucru se datorează în mare măsură planificării infrastructurii din epoca colonială, când națiunile europene își exportau măsurătorile pentru linii și vagoane”, a declarat Eric Ntagengerwa, șeful diviziei de transport și mobilitate din cadrul Comisiei Uniunii Africane (UA).

Africa are aproximativ 83.000 de kilometri de cale ferată, mult mai puțin decât media globală pe kilometru pătrat de teren. Majoritatea liniilor pătrund în interior din porturile de coastă înainte de a se opri. Unele au ramificații, dar interconectivitatea este slabă, în special în afara Africii de Sud. Vitezele medii sunt de 35-50 de kilometri pe oră și doar un procent mic din linie este electrificată.

UA a făcut din domeniul feroviar o prioritate în 2013, ca parte a foii sale de parcurs pentru dezvoltare, Agenda 2063, și implementează un plan general pe 50 de ani pentru revizuirea căilor ferate, care cuprinde Rețeaua Feroviară Africană Integrată și Rețeaua Feroviară Africană Integrată de Mare Viteză (AIHSRN).

„Prima fază este alcătuită din 13 legături prioritare: două, trei, chiar patru țări care se unesc pentru a avea o linie feroviară care se poate conecta între ele”, a spus Ntagengerwa.

De exemplu, un proiect pilot va conecta Dar es Salaam, Tanzania, cu Kigali, Rwanda, și de la capitala Rwandei, spre nord, până la Kampala, Uganda.

Opt legături sunt fie deja operaționale, fie în construcție, a adăugat el, menționând progresele înregistrate în coridorul estic, menționând linia cu ecartament standard Addis Abeba, Etiopia, până în Djibouti, deschisă în 2018. Linia a fost construită de antreprenori chinezi și finanțată în mare parte din împrumuturi de la băncile de stat chineze, ca parte a Inițiativei naționale „O Centură și un Drum”.

„Problema critică pentru următoarea fază va fi conectarea națiunilor fără ieșire la mare din Africa Centrală”, a declarat Ntagengerwa, care pledează pentru mai multe construcții în următorii cinci până la zece ani de-a lungul unui coridor central.

Asigurarea integrării rețelei pe întreg continentul necesită adaptarea infrastructurii existente și standardizarea noii infrastructuri.

„Trebuie să aveți un sistem interoperabil, acesta trebuie să se miște fără probleme între țări”, a declarat Ntagengerwa, explicând că UA a prezentat un pachet de specificații și standarde pentru a ajuta la armonizarea noilor construcții.

O hartă a planului general până în 2043 prezintă aproximativ 73.000 de kilometri de linie cu ecartament standard care leagă centrele comerciale și administrative.

„Ecartamentul standard va fi utilizat pentru secțiunile de mare viteză ale rețelei, conectând capitalele, punctele comerciale și turistice de interes”, a explicat Joster Imbuchi, inginer civil și structural și consilier al Comisiei Uniunii Africane pentru transportul feroviar.

Imbuchi a spus că nu există un plan de înlocuire a tuturor liniilor cu ecartament îngust de pe continent, deși unele legături ar putea fi modernizate, realizate cu ecartament dublu, cu trei sau patru șine, sau ar putea fi instalate puncte de interschimbare, unde tehnologia cu ecartament variabil, cum ar fi vagoanele cu osii reglabile, ar putea permite trecerea de la un ecartament la altul.

Ntagengerwa a declarat că electrificarea va permite călătorii de mare viteză, precum și reduceri potențiale ale emisiilor în funcție de sursa de electricitate.

„Decarbonizarea transporturilor este o altă prioritate critică pentru noi. Obiectivul global este zero emisii nete până în 2050, astfel încât Africa să nu poată fi lăsată în urmă”, a adăugat el.

În timp ce trenurile de mare viteză sunt răspândite în Asia și Europa, în Africa, singura linie de mare viteză circulă între Tanger și Casablanca, în Maroc, deși Egiptul dezvoltă o rețea de mare viteză de 2.000 de kilometri.

Planurile pentru rețeaua integrată continuă să evolueze, țările propunând noi rute feroviare dincolo de planul general inițial. Recent, s-a raportat că Uganda dorește să conecteze o nouă linie la una aflată în construcție în Tanzania, deschizând o rută de export pentru națiunea centrafricană bogată în minerale, care în prezent își canalizează majoritatea mărfurilor prin Kenya.

Ntagengerwa consideră că finanțarea pentru o rețea transcontinentală va trebui să provină dintr-un mix de parteneriate public-private, concesiuni și guverne și că va fi necesară o agenție sau instituție panafricană pentru a reuni țările și a oferi un cadru de finanțare coordonat.

„Când te uiți la dimensiunea Africii ai nevoie de un sistem de transport terestru mai eficient. Drumurile transportă încă 70% din mărfuri, dar sunt aglomerate. În următorii cinci până la zece ani, sperăm să vedem calea ferată ca un mod de transport care va sprijini sau poate completa transportul rutier”, a adăugat Ntagengerwa.

Dacă transportul feroviar va prelua un rol mai important în deceniile următoare, acesta ar putea avea un efect transformator asupra economiei continentului. Agenția de Dezvoltare a Uniunii Africane estimează că rețeaua feroviară de mare viteză ar putea reduce costurile de transport cu 40% și ar putea crește comerțul intra-african cu 35%.

Într-un sens mai larg, Agenda 2063 a UA susține că dezvoltarea infrastructurii ar putea ajuta la creșterea cotei Africii în comerțul global de la 2% în 2013 la 12% în 2045 .