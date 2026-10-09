Marcel Bolboaca-Negru, atașat SUA pentru apărare în Republica Moldova spune că Transnistria „rămâne o problemă” pentru aderarea la UE

Foto: Captură video Youtube/NewsMaker Moldova

Atașatul american al apărării din Republica Moldova, Marcel Bolboaca-Negru, a declarat, într-un interviu pentru NewsMaker că Transnistria rămâne o problemă majoră pentru integrarea țării în Uniunea Europeană și că „va trebuie rezolvată”, dar că nu reprezintă o problemă la nivel militar pentru țară.

„Bineînțeles, Transnistria rămâne o problemă. Din punctul de vedere militar, Transnistria nu este o problemă, chiar dacă trupele ruse sunt prezente acolo. Dar, bineînțeles, este o problemă în integrarea Uniunea Europeană, care va trebui rezolvată”, a declarat oficialul militar, într-un interviu pentru NewsMake la Moldova Security Forum de la Chișinău.

În același interviu, oficialul militar american a spus și că „Moldova și poporul moldovean decid care este viitorul”, în contextul în care au existat critici peste Prut care au spus că neutralitatea și păstrarea distanței față de NATO ar putea contribui la securitatea Republicii Moldova.

Cine este Marcel Bolboaca-Negru

Militarul american, cu nume românesc și originar din Cluj-Napoca, și-a preluat funcția la începutul verii și s-a declarat entuziasmat să contribuie la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și Republica Moldova.

„Venirea în Moldova seamănă un pic cu o întoarcere acasă. Am crescut în Cluj-Napoca, România, șa că limba, cultura, mâncarea umorul și felul în care interacționează oamenii îmi sunt familiare într-un mod foarte special”, spune oficialul militar american la sosirea la post.

El are o experiență militară de peste 25 de ani în armată, îndeplinind misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuweit.