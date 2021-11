Britanicii s-ar întoarce în UE, dacă ar putea. Ce scor ar obține astăzi un referendum Brexit. Partidul lui Boris Johnson pierde teren

Este adevărat că ierarhia s-a răsturnat și tabăra "Re-join" (revenire) se află în frunte.

Istoria s-a scris însă așa cum s-a votat la referendum iar o revenire a Regatului Unit în piața comună n-ar fi nici dorită de statele UE, în frunte cu Franța, și nici posibilă, cu actualul guvern de la Londra.

Totuși, în prezent 53% dintre alegătorii din Regat spun că vor ca Marea Britanie să facă parte din UE.

Este o creștere cu 4% a celor care sprijină răsturnarea rezultatului referendumului din 2016, arată un sondaj realizat de institutul de sondare Savanta ComRes.

Doar 47% dintre alegători mai sunt acum în tabăra "Stay out", favorabilă rămânerii în afara blocului comunitar. Corespunzător, categoria acestora s-a diminuat cu 4%.

?NEW EU referendum Voting Intention? ??Re-join 53% (+4) ??Stay out 47% (-4) 2,231 UK adults, 5-7 Nov (Changes from 18-20 June 2021) pic.twitter.com/a1qpA9Th7M

Sondajul mai arată că unul din zece alegători care au votat pro-Brexit își dorește acum revenirea Marii Britanii în UE.

40% dintre votanți se declară în favoarea unui nou referendum în următorii cinci ani.

Este al doilea sondaj din ultimele zile care a reconfirmat aceeași diferență de șase puncte procentuale în favoarea taberei care susține prezența în UE, la aproape un an după ce Marea Britanie a părăsit oficial din Uniunea Europeană.

"Probleme precum întreruperea lanțurilor de aprovizionare și disputele cu liderii europeni cu privire la drepturile de pescuit și vaccinuri au avut un impact, deși rezultatele sunt încă pe muchie de cuțit", explică Chris Hopkins, directorul institutului.

Hopkins arată de unde au venit votanții suplimentari în favoarea prezenței în UE: e vorba despre tinerii cu vârste cuprinsă între 18 și 34 de ani. Mulți dintre aceștia nu au putut să voteze la referendumul din 2016.

Rezultatele pro-UE ale ultimelor sondaje apar în contextul în care guvernul britanic a anunțat că PIB-ul țării va scădea cu 4%.

Miniștrii de la Londra au recunoscut că problemele de aprovizionare cu alimente și combustibili din toamnă sunt un efect al Brexit-ului.

Sondajul a fost efectuat în perioada 5-7 noiembrie, pe un eșantion de 2.231 de persoane adulte.

Un alt sondaj Savanta ComRes realizat pentru publicația Daily Mail arată că laburiștii britanici îi depășesc în prezent pe conservatori în intențiile de vot.

?NEW Westminster Voting Intention?



?6pt Labour lead



On behalf of the Daily Mail



?Lab 40 (+5)

?Con 34 (-4)

?LDM 10 (=)

?SNP 5 (=)

?Grn 5 (+1)

⚪️Other 7 (-2)



2,019 UK adults, 11-12 Nov



(Changes from 5-7 Nov) pic.twitter.com/vwB4eU6GhU