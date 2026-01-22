Marea Britanie, pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor

Copiii sub 16 ani ar putea fi excluși de pe rețelele sociale în Marea Britanie. Foto: Getty Images

Copiii sub 16 ani ar putea fi excluși de pe rețelele sociale în Marea Britanie, după ce Camera Lorzilor a votat introducerea unei interdicții clare.

Camera Lorzilor a votat un amendament care prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în cadrul proiectului de lege privind bunăstarea copiilor și școlile, aflat în prezent în dezbatere în Parlament. Amendamentul stabilește că, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, platformele de social media vor fi obligate să introducă sisteme „foarte eficiente” de verificare a vârstei, astfel încât minorii sub 16 ani să nu își mai poată crea conturi.

După votul din Camera Lorzilor, guvernul are posibilitatea să respingă amendamentul în Camera Comunelor, însă acest lucru devine tot mai dificil din punct de vedere politic, scrie Sky News.

Premierul s-a opus inițial unei interdicții totale, însă presiunile venite atât din partea opoziției, cât și din propriul partid au determinat o schimbare de ton. Un deputat laburist a declarat pentru Sky News că „nu există nicio șansă” ca guvernul să poată disciplina parlamentarii laburiști împotriva măsurii, ceea ce ar putea declanșa o nouă revoltă internă, similară celei recente legate de politicile sociale.

La începutul săptămânii, guvernul anunțase lansarea unei consultări publice privind restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, având ca posibil model interdicția introdusă recent în Australia.

De la intrarea în vigoare a legii australiene, în decembrie, executivul britanic pare să se îndrepte tot mai clar către o politică similară, mai scrie sursa citata.

Votul de miercuri seară din Camera Lorzilor pune însă presiune pe guvern să acționeze mai rapid, fără a mai aștepta finalizarea consultării de trei luni.

În timpul dezbaterilor, numeroși membri ai Camerei Lorzilor, mulți dintre ei părinți, au vorbit despre riscurile și efectele negative ale utilizării rețelelor sociale de către copii. Unii au povestit cum încearcă să limiteze accesul propriilor copii, alții au invocat studii despre impactul asupra sănătății mintale.

Proiectul de lege se întoarce acum în Camera Comunelor, unde deputații vor decide dacă susțin amendamentul adoptat de Camera Lorzilor, după o campanie intensă dusă de părinți îndoliați, vedete și organizații non-guvernamentale.

Pentru premier, votul va fi un test important de autoritate, mai ales după ce a fost perceput ca vulnerabil în fața propriilor parlamentari în urma recentei revolte pe teme sociale.

Chiar și așa, o formă de interdicție pare inevitabilă.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Vom lua măsuri pentru a-i ajuta pe copii să aibă o relație mai sănătoasă cu telefoanele mobile și rețelele sociale. Este important să facem acest lucru corect, de aceea am lansat o consultare și vom colabora cu experți, părinți și tineri pentru a găsi cea mai bună soluție, bazată pe dovezi”.