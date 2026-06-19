Marea Britanie și-ar putea păstra vechile privilegii dacă ar reveni în UE. Anunțul celui care a negociat Brexitul

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Michel Barnier, fostul negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, spune că Marea Britanie ar putea recupera condițiile speciale pe care le avea înainte de ieșirea din blocul european, dacă ar decide să revină în UE, scrie The Guardian.

Într-un interviu acordat înaintea împlinirii a zece ani de la referendumul pentru Brexit, Barnier a spus că nu vede niciun obstacol ca Regatul Unit să păstreze lira sterlină și să rămână în afara spațiului Schengen, în cazul unei eventuale reveniri în Uniunea Europeană.

Declarațiile sale contrazic opiniile potrivit cărora Londra ar fi obligată să accepte condiții mai dure dacă ar cere din nou aderarea la UE, inclusiv intrarea în zona euro sau în Schengen.

Pentru susținătorii revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană, mesajul lui Barnier este important, mai ales că sondajele arată că sprijinul pentru reintrarea în UE crește atunci când britanicii cred că vechile excepții ar putea fi păstrate.

Potrivit tratatelor europene, toate statele membre sunt așteptate să adopte moneda euro, cu excepția Danemarcei, care are o derogare permanentă. De asemenea, noile state membre trebuie să intre în spațiul Schengen după ce îndeplinesc condițiile tehnice, juridice și de securitate.

Barnier susține că există precedente care ar permite Marii Britanii să negocieze excepții

„Vorbesc despre Schengen, vorbesc despre moneda unică: există și alte state membre care nu fac parte din ele. Este perfect posibil să existe derogări în aceste domenii”, a spus fostul negociator european.

Cinci dintre cele 13 țări care au aderat la UE după 2004 nu folosesc încă moneda euro. În plus, tratatele europene nu stabilesc un calendar clar pentru adoptarea euro. Irlanda este singurul stat membru UE care are o derogare oficială de la spațiul Schengen.

Barnier nu a vrut să spună dacă Marea Britanie ar putea recupera și reducerea contribuției la bugetul UE obținută de Margaret Thatcher.

„ADN-ul Uniunii Europene este solidaritatea, faptul că țările mai dezvoltate le ajută pe celelalte. Vom vedea dacă Marea Britanie va decide să ceară aderarea la UE. Va fi o alegere și va fi deschisă negocierii. Atunci voi fi gata să ofer sfaturi gratuite”, a spus el.

O nouă rundă de negocieri UK-UE

Fostul negociator al UE va fi marți la Londra, la o conferință dedicată celor zece ani de la votul pentru Brexit. Declarațiile sale vin înaintea unei noi runde de discuții între Marea Britanie și Uniunea Europeană, programată la Bruxelles pe 22 iulie, după mai multe amânări.

Diplomați europeni au avertizat recent că negocierile dintre Londra și Bruxelles își pierd ritmul. Una dintre temele sensibile este cererea UE ca studenții europeni să beneficieze din nou de taxe mai mici la universitățile britanice, ca parte a unui posibil acord privind schimburile de tineri.

Barnier, care a condus timp de patru ani negocierile pentru Brexit, spune că rămâne convins că Marea Britanie a făcut o greșeală atunci când a părăsit Uniunea Europeană.

Referindu-se la creșterea economică slabă a Regatului Unit și la dezbaterea tensionată privind imigrația, Barnier a spus că problemele actuale ale țării nu pot fi puse exclusiv pe seama Brexitului, dar au devenit mai greu de gestionat din cauza lui.

„Nu ar fi corect să spunem că toate problemele Marii Britanii de astăzi sunt cauzate de Brexit. Dar sunt sigur că toate aceste probleme sunt mai dificile din cauza Brexitului”, a declarat el.

Barnier a avertizat și că dorința guvernului britanic de a avea o relație economică mai apropiată cu Europa, dar fără libera circulație a persoanelor, rămâne greu de realizat.

Întrebat dacă este posibilă o relație comercială mai profundă în aceste condiții, Barnier a răspuns categoric: „Nu”. El a explicat că Uniunea Europeană nu poate face concesii care ar putea fi folosite apoi de partidele naționaliste sau de extrema dreaptă din alte state membre.

„Britanicii vor înțelege tot mai clar că Europa este mai puternică împreună”

Întrebat dacă crede că Marea Britanie va reveni în UE în timpul vieții sale, Barnier, în vârstă de 75 de ani, a spus că nu știe cât va trăi, dar crede că britanicii vor înțelege tot mai clar că Europa este mai puternică împreună.

„Cred că, zi după zi, britanicii vor vedea că, în lumea de astăzi, mai periculoasă, mai fragilă și mai instabilă, nu putem fi singuri. Este valabil pentru Franța, pentru Germania, pentru toată lumea. În fiecare zi va deveni mai clar”, a spus el.

Sondajele recente realizate de YouGov arată că 57% dintre britanici cred că Marea Britanie a greșit când a votat pentru ieșirea din UE. Printre aceștia se numără și 23% dintre alegătorii care au susținut Brexitul.

Potrivit acelorași date, 55% dintre britanici susțin revenirea în Uniunea Europeană. Sprijinul scade însă la 35% dacă Regatul Unit ar trebui să revină fără derogările pe care le avea înainte de Brexit, în timp ce 43% s-ar opune.

Barnier, despre care se speculează că ar putea încerca să devină o figură de consens pentru centrul și dreapta moderată din Franța, a mai spus că Marea Britanie ar trebui să participe, alături de statele UE, Ucraina și Norvegia, la un nou consiliu european pentru apărare și securitate.

Acesta ar urma să permită cooperarea în domeniul apărării și, eventual, împrumuturi comune pentru proiecte militare, inteligență artificială și tehnologii strategice. „Este propunerea mea să creăm acest mecanism independent de instituțiile UE”, a spus Barnier.