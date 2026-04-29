Marea Britanie vrea să creeze o forță navală comună cu nouă țări europene. Va acționa ca un „complement al NATO”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Marea Britanie a fost de acord să creeze o forță navală unificată cu nouă țări europene pentru a descuraja viitoarele amenințări rusești de la „granița maritimă deschisă” din nord, a anunțat șeful Marinei Regale Britanice. Într-un discurs, generalul Sir Gwyn Jenkins a declarat că cei 10 membri ai Forței Expediționare Comune (Jef) au semnat săptămâna trecută o declarație de intenție pentru a crea o „forță maritimă multinațională” care să acționeze ca un „complement al NATO”, scrie The Guardian.

El a mai spus că, în ciuda crizei actuale din Orientul Mijlociu, unde Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă după războiul dintre SUA și Israel din Iran, „Rusia rămâne cea mai gravă amenințare la adresa securității noastre”.

Jef nu ar include SUA, al căror președinte, Donald Trump, a criticat în repetate rânduri Marea Britanie pentru că nu sprijină activ bombardamentul Iranului, descriind la un moment dat portavioanele Marinei Regale drept „jucării”.

Cooperarea militară dintre SUA și Marea Britanie se află la un punct scăzut, cele două țări fiind în conflict din cauza Strâmtorii Ormuz. SUA au declarat că doresc ajutor pentru forțarea Strâmtorii și au criticat discuțiile dintre britanici și francezi privind crearea de patrule defensive după încheierea războiului, numindu-le „absurde”.

Jef include Olanda, toate cele cinci state nordice și cele trei state baltice, Regatul Unit fiind cel mai mare membru militar al său. Canada are în vedere, de asemenea, aderarea, pe măsură ce unii membri NATO își perfecționează răspunsul la creșterea agresivității rusești.

La începutul acestei luni, Marea Britanie a declarat că submarine spion rusești au fost urmărite în timp ce desfășurau ceea ce părea a fi o supraveghere secretă a infrastructurii submarine din jurul Marii Britanii.

„Incursiunile rusești în apele noastre au crescut cu aproape o treime în ultimii doi ani”, a declarat șeful marinei britanice, adăugând că el consideră că Marea Britanie are o „graniță maritimă deschisă cu Rusia la nord”.

Scopul noii forțe maritime, care ar fi „comandată, dacă este necesar” de la sediul militar al Regatului Unit din Northwood, nord-vestul Londrei, ar fi să se antreneze și să se pregătească împreună.

De asemenea, ar fi „concepută să lupte imediat, dacă este necesar, cu capacități reale, planuri de război reale și o integrare reală”, a spus Jenkins, deși marina s-a străduit să pună la dispoziție o navă de război la începutul războiului din Iran.

A fost nevoie de mai mult de trei săptămâni după un atac cu drone asupra bazei britanice Akrotiri din Cipru pentru a desfășura distrugătorul HMS Dragon în estul Mediteranei, iar ulterior, distrugătorul a trebuit să acosteze pentru a remedia problemele legate de toalete și alimentarea cu apă.

Jenkins a spus că această criză din Orientul Mijlociu a adus marina în centrul atenției.

„Am fost suficient de pregătiți? Putem lupta astăzi și, dacă da, cu ce?”, a spus el, adăugând că forțele armate au un plan general de acțiune.

Surse navale au declarat că criza de disponibilitate de la începutul războiului a provenit din lipsa investițiilor anterioare și au evidențiat impactul reducerilor făcute în construcțiile navale de către guvernele anterioare.

Jenkins, fost comandant al forțelor speciale și pușcașilor marini regali, a declarat că „navele de escortă fără echipaj”, drone maritime de mari dimensiuni, vor naviga alături de navele de război britanice în următorii doi ani, ca parte a unui efort de creștere a capacității militare, dar la un cost mai mic decât înainte.

Cu toate acestea, deși Regatul Unit a amenințat că va confisca petrolierele „flotei din umbră” legate de Rusia care exportă petrol afectat de sancțiuni, nu a făcut acest lucru, în timp ce alte țări europene au reușit.

Rusia a angajat fregate pentru a escorta navele supuse sancțiunilor prin strâmtoarea Dover, sfidând avertismentul britanic, făcut public de Keir Starmer pe 25 martie. De atunci, 98 de petroliere care fac obiectul sancțiunilor au trecut prin apele britanice.