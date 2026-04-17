Marele mister al savanților americani dispăruți sau morți în condiții suspecte. Trump ordonă FBI-ului să găsească răspunsul

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut FBI-ului să deschidă o anchetă privind o serie de decese și dispariții ale unor oameni de știință care au lucrat în domenii delicate, precum spațiul și apărarea, a anunțat Casa Albă, vineri, citată de Independent.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a scris pe Twitter că administrația „lucrează activ” cu FBI și „toate agențiile cu prerogative” pentru a „identifica eventuale legături” între cazurile de dispariție ale unor oameni de știință și oficiali guvernamentali. Unii dintre aceștia au dispărut sau au murit în ultimele luni.

Leavitt a justificat decizia invocând „întrebări recente și legitime legate de aceste cazuri îngrijorătoare” și a spus că „nu va fi omisă nicio pisă” în acest efort.

Anunțul său pare să fi fost provocat de o întrebare adresată de un corespondent Fox News în timpul unei conferințe de presă, miercuri, care făcea referire la zece persoane implicate în programe spațiale sau cercetare nucleară, dispărute sau decedate în circumstanțe diferite.

La acel moment, ea a răspuns că subiectul, „dacă este real”, este „cu siguranță ceva ce această administrație ar considera că merită investigat”. Trump a fost întrebat despre aceste dispariții și joi, în timp ce se îndrepta spre Las Vegas.

Întrebat dacă ar putea exista legături între cazuri, Trump le-a spus jurnaliștilor că a avut o întâlnire cu consilierii săi pe această temă, pe care a descris-o drept „destul de serioasă”.

„Sper că este aleatoriu, dar vom ști în următoarea săptămână și jumătate”, a spus el. „Sperăm că este o coincidență, dar unele dintre aceste persoane erau foarte importante și vom analiza situația”.

Speculații și îngrijorări

Influenceri și comentatori online au început să speculeze despre posibile acțiuni ostile ale unor puteri străine împotriva oamenilor de știință americani, după ce William McCasland, general în retragere al aviației americane, a fost dat dispărut de soția sa la începutul lunii martie.

Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a fost văzut ultima dată în Albuquerque, statul New Mexico, unde, potrivit soției sale, a plecat de acasă fără ceas și fără telefon mobil.

Secția de poliție din comitatul Bernalillo a emis ulterior o alertă de tip „Silver Alert”, indicând o îngrijorare deosebită pentru siguranța sa, deoarece suferă de o afecțiune medicală nespecificată.

Înainte de a intra în sectorul privat, după retragerea din 2013, McCasland a condus atât situl de cercetare Philips de la baza Kirtland, cât și laboratorul de cercetare aviatică de la Wright-Patterson, în Dayton, Ohio, unde a fost responsabil de gestionarea programului de știință și tehnologie al aviației americane, cu un buget de 2,2 miliarde de dolari.

La începutul acestei luni, Daily Mail a publicat un articol care sugera existența unei posibile legături între dispariția lui McCasland și cea a Monicăi Reza, o cercetătoare NASA în vârstă de 60 de ani. Ar putea exista legături inclusiv cu alte opt cazuri similare.

Publicația a citat îngrijorări exprimate de fostul oficial FBI Chris Swecker, devenit comentator la Fox News, care a speculat că „mai multe puteri străine” ar putea „răpi, șantaja, tortura și chiar ucide” oameni de știință și alți oficiali pentru a obține acces la informații de securitate națională ale SUA.

Reza, văzută ultima dată în iunie 2025, lucrase la NASA la proiecte avansate de metalurgie cu aplicații aerospațiale. Ea a dispărut în timpul unei excursii montane în California.