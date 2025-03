Mario Nawfal, influencerul care l-a promovat pe Georgescu, râde cu poftă cu Lavrov. Interviu halucinant la Moscova

Influencerul american Mario Nawfal, care i-a luat în mai multe rânduri interviuri lui Călin Georgescu și care l-a susținut intens pe rețeaua X pe candidatul pro-rus, a făcut un interviu cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

În timpul interviului, la care au mai participat și alți doi bloggeri, Larry C.Johnson și Andrew Napolitano, Lavrov și-a expus toate temele de propagandă de la Kremlin fără să fie întrerupt.

Mai mult, nu puține au fost momentele în care Nawfal și ceilalți doi americani râdeau cu poftă la așa-zisele glume ale ministrului rus de externe care o jignea pe șefa Comisiei Europene, despre care spunea că este un „führer”, sau explica într-o notă amuzantă de ce rușii îi ucid pe ucraineni într-o țară pe care au invadat-o.

Lavrov a reluat toate temele propagandei ruse, despre cum Ucraina este de vină că a fost invadată de ruși, că e un stat artificial care nu ar trebui să existe și e mult mai importantă pentru securitatea rușilor decât este Groenlanda pentru securitatea americanilor.

Lavrov mai spune că lumea trebuie împărțită în sfere de influență: rusă, chineză, americană și, poate, la masa celor mari să se alăture și India și Brazilia, iar statele mici nu trebuie să aibă nimic de spus.

Despre teritoriile din Ucraina, Lavrov dă de înțeles că rușii își doresc chiar mai mult, inclusiv Odesa.

„Nu vorbim despre teritorii, ci despre oameni care au fost lipsiți de istoria lor prin legi. Chiar înainte de începerea Operațiunii Militare Speciale, când războiul a continuat cu încălcarea acordurilor de la Minsk. Teritoriile sunt importante doar pentru că oamenii trăiesc pe ele. Iar cei care trăiesc pe aceste pământuri, pe care Zelenski vrea să le întoarcă, sunt urmașii celor care timp de sute de ani au construit Odessa și alte orașe, porturi și drumuri, care au dezvoltat aceste pământuri și au fost legați de istoria acestui pământ”, spune Lavrov.

De asemenea, Lavrov sugerează că e nevoie de o nouă „arhitectură de securitate” pentru continentul european din care să facă parte și Rusia.

„Eurasia, cel mai mare, cel mai prosper, cel mai dezvoltat și bogat continent nu are o organizare la nivel de continent. Deci ceea ce încercăm acum să discutăm – fără a impune nimic nimănui – este o viziune a arhitecturii continentale eurasiatice fără a prejudeca forma, ci doar să stăm și să vorbim pe baza deschiderii acestei arhitecturi ipotetice, eventual, către toate țările continentale. Să păstreze NATO, dacă doresc, să păstreze OSCE, dar existăUniunea Economică Eurasiatică , Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, Comunitatea Statelor Independente, ASEAN. Există o organizație a țărilor din Asia de Sud. Nu foarte activă, dar există. Există Consiliul de Cooperare din Golf al monarhiilor arabe care acum își normalizează relațiile cu Iranul. Și promovăm asta. Deci toate aceste evoluții sub-regionale, majoritatea sunt economice și nu ar strica să unim aceste eforturi, să organizăm o diviziune a muncii pentru a economisi bani, pentru a economisi efort pentru a armoniza planurile economice. Președintele Putin l-a numit Marele Parteneriat Eurasiatic. Cine știe, poate peste mulți ani ar fi o bază materială pentru o arhitectură de securitate care nu trebuie să fie aproape de partea de vest a continentului”, a mai spus Lavrov.

Lavrov: Nothing on ceasefire, American efforts to break U.S. off China are futile, Rubio recognizes multi polar world where country’s power is defined by its strength, smaller countries are second rate, we still want other Ukrainian territories, where ethnic Russians live. 0/ pic.twitter.com/vzFTb5NVLX