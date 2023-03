"Să putrezească în iad!" | Mărturia dramatică a tatălui care și-a înmormântat fiica din cauza soțului ei

Un tată a fost nevoit să își înmormânteze fiica de 19 ani după ce soțul acesteia a omorât-o. El a dezvăluit ce ar fi în stare să îi facă criminalului.

Babis Anagnostopoulos este bărbatul care și-a ucis soția, Carolina Crouch, în vârstă de 19 ani, în casa lor din Grecia, în mai 2021. El a susținut că a recurs la gestul îngrozitor pentru că îi era teamă că femeia i-ar putea face rău fiicei lor, Lydia, în vârstă de doar nouă luni. Bărbatul era pilot și devenise tată de nouă luni, iar fata era o tănără frumoasă, devotată familiei și o mamă iubitoare.

David Crouch, tatăl tinerei, în vârstă de 79 de ani, a vorbit în timpul procesului. El a spus că ar fi „onorat” să-l execute pe ucigașul fiicei sale dacă pedeapsa cu moartea ar mai exista în Grecia. Bărbatul crede că soțul Carolinei a ucis-o pe aceasta pentru că ar fi aflat că el făcea trafic de droguri.

„Dacă pedeapsa cu moartea ar fi încă disponibilă aici, aș considera o onoare să mi se permită să trag de mâner. Îl urăsc mai mult decât am urât vreodată ceva în viața mea. Să putrezească în iad!

Când Caroline a plecat prima dată de acasă pentru a urma studiile la Universitatea din Pireu, Susana și cu mine i-am dat fiecare o sumă lunară de 750 de euro pentru mâncare, chirie și altele. În decurs de un an, s-a căsătorit și a încetat să mai frecventeze cursurile și locuia cu soțul ei. Am făcut asta pentru că am simțit că ar fi frumos dacă Caroline ar putea avea o anumită independență financiară față de soțul ei și să nu fie nevoită să-i ceară bani pentru a cumpăra haine și alte obiecte personale.

Am aflat după moartea ei, că banii pe care Susana și cu mine îi puneam în contul bancar al lui Caroline în fiecare lună au fost însușiți de soțul ei și că de fiecare dată când avea nevoie de bani pentru a cumpăra o cafea sau pentru a cumpăra hrană pentru animalele ei de companie trebuia să-i ceară lui acești bani”, a declarat tatăl Carolinei.

Babis a fost condamnat anul trecut pentru fapta sa, potrivit dailymail.co.uk.