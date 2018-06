Melania Trump, mesaj controversat. Ce era scris pe haina Primei Doamne - VIDEO

Foto: Capturi video/youtube.com

Jacheta purtată joi de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, într-o vizită la frontiera cu Mexicul, în plină polemică asupra politicii soţului său privind imigraţia, a stârnit numeroase reacţii, unele de indignare, transmite AFP.



Melania Trump s-a îmbarcat pentru McAllen, Texas, îmbrăcată cu o jachetă kaki, marca Zara, potrivit Daily Mail, având scris pe spate mesajul: 'I really don't care, do u?' ("Mie chiar nu-mi pasă, ţie?").



La sosirea la destinaţie, Prima Doamnă nu mai purta jacheta în discuţie, dar reţelele sociale se inflamaseră deja.



"Nu este o glumă. Melania Trump purta o jachetă cu mesajul "Mie chiar nu-mi pasă, ţie?" mergând spre centre de detenţie a copiilor. Sunt mut", a scris pe Twitter un comunicator afiliat Partidului Democrat.



Pe aceeaşi reţea, notează AFP, întrebările s-au înmulţit, la fel ca şi explicaţiile cele mai diverse, unii utilizatori întrebându-se dacă este vorba de un mesaj adresat publicului sau...soţului său.



Însă responsabila de comunicare a Primei Doamne, Stephanie Grisham, a asigurat că "nu există un mesaj ascuns".



"Este doar o jachetă. (...) După vizita importantă de astăzi din Texas, sper că mass-media nu va alege să se concentreze asupra garderobei sale", a spus aceasta.



Melania Trump s-a dus joi la frontiera cu Mexicul într-o vizită-surpriză la copii fără acte, pe fondul şocului unei părţi din opinia publică generat de politica de separare a familiilor de migranţi ilegali.



În cele din urmă, Donald Trump şi-a schimbat poziţia miercuri, printr-un ordin care a pus capăt acestor separări controversate. Potrivit mărturisirii făcute de liderul de la Casa Albă, Melania Trump a jucat un rol în noua sa abordare, care nu rezolvă totuşi problema celor peste 2.300 de minori luaţi de lângă părinţii lor de la implementarea politicii sale de "toleranţă zero", de la începutul lui mai.