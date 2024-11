Melania Trump vrea să urmeze propriile reguli la Casa Albă și face un gest care arată cum vrea să fie ca Primă Doamnă

Jill Biden i-a transmis Melaniei Trump invitația la Casa Albă, dar e posibil ca aceasta să nu meargă. FOTO Getty Images

Mai sunt doar câteva ore până când președintele ales al SUA, Donald Trump, și președintele în exercițiu, Joe Biden, ajung față în față la Casa Albă. La întâlnirea de astăzi din Biroul Oval, Biden îl va îndemna pe Trump să nu abandoneze Ucraina, anunță consilierul pentru securitate națională. Pe lângă transferul pașnic al puterii, cei doi lideri americani vor discuta și despre războiul din Orientul Mijlociu. O invitație similară a primit și Melania Trump din partea lui Jill Biden, dar surse au declarat pentru CNN că soția președintelui ales ar putea să nu participe.

Întâlnirea tradițională post-electorală va avea loc în Biroul Oval, la Washington. Președintele american Joe Biden îl va găzdui pe președintele ales Donald Trump, a confirmat Casa Albă. O astfel de întâlnire este menită să marcheze parțial începutul unui transfer pașnic de putere în cadrul democrației americane, scriu jurnaliștii americani. Tot ei punctează însă că în 2020, Trump nu l-a primit pe Biden pentru o întrevedere după alegerile prezidențiale.

E de așteptat ca Melania Trump să nu participe la tradiționala întâlnire de la Casa Albă cu prima doamnă Jill Biden, au declarat surse pentru CNN.

Este o decizie care subliniază dorința Melaniei Trump de a schimba tradiția în timp ce se pregătește să-și reia rolul de primă doamnă. Potrivit surselor citate, Melania Trump ar avea un angajament stabilit anterior în legătură cu evenimentul de publicare a memoriilor.

O sursă a spus că decizia finală nu a fost luată încă.

Jill Biden i-a transmis Melaniei Trump invitația încă de săptămâna trecută.

Unii membri ai echipei președintelui ales au susținut că prezența Melaniei la Casa albă miercuri e importantă, dar viitoarea primă doamnă dă încă un semn că va urma propriile reguli.

Este o tradiție ca actuala primă doamnă să o primească pe viitoarea primă doamnă la Casa Albă. În 2016, prima doamnă de atunci Michelle Obama a primit-o pe Melania Trump la un ceai la casa Albă și i-a prezentat reședința.

Între timp, președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump a făcut alte numiri-cheie înainte de revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. Tom Homan, în vârstă de 62 de ani, va fi "țarul frontierelor", după ce anterior a fost director interimar al Serviciului de Imigrări și Control Vamal al președintelui care se întoarce.

De asemenea, Elise Stefanik, 40 de ani, membră a Congresului din New York, a fost numită ambasador la Organizația Națiunilor Unite, iar Mike Waltz, un om de încredere al lui Trump, va fi consilier pentru securitate naţională.

Elise Stefanik, membră a Congresului din New York: Atât timp cât voi servi poporul american, voi apăra viziunea lui George Washington privind pluralismul religios și libertatea. Astăzi, acest lucru înseamnă zdrobirea antisemitismului acasă și furnizarea către statul Israel a ceea ce are nevoie atunci când are nevoie, fără condiții pentru a obține victoria totală în fața răului.

Partidul Republican al lui Donald Trump se apropie tot mai mult de controlul deplin asupra Congresului SUA. Ei au deja majoritatea în Senat și mai au nevoie de doar câteva locuri pentru a prelua Camera Reprezentanților.