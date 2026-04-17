Merită să ții banii la saltea în caz de criză? Ministru polonez: "Facem asta deja". O altă țară UE le cere cetățenilor să facă rezerve

3 minute de citit Publicat la 11:58 17 Apr 2026 Modificat la 11:58 17 Apr 2026

Polonezii țin bani la saltea în caz de criză iar estonienii sunt îndemnați să-și facă rezerve de numerar. Foto: Getty Images

Nu cu mult timp în urmă, autoritățile naționale din Europa susțineau puternic tendința de digitalizare accelerată a tranzacțiilor financiare.

Însă în prezent băncile centrale și guvernele de pe continent avertizează că numerarul ar putea deveni indispensabil în situații de criză, notează Euronews, care semnalează dezbateri pe acest subiect în mai multe state ale blocului comunitar.

într-un interviu pentru presa din țara sa, Andrzej Domanski, ministrul de Finanțe de la Varșovia, a vorbit despre necesitatea de a avea la dispoziție bani cash în cazul unui posibil colaps digital.

Anterior, Banca Națională a Estoniei le-a sugerat cetățenilor să păstreze în casă o rezervă de numerar suficientă pentru acoperirea cheltuielilor zilnice timp de până la o săptămână.

Îndemnul autorităților bancare este motivat de riscurile tot mai mari ale unor defecțiuni în sistemele de plată, atacuri cibernetice sau pene de curent.

Experții subliniază că, în cazul unei perturbări majore a infrastructurii financiare, numerarul rămâne singurul mijloc de plată disponibil.

Ministru polonez: Cetățenii păstrează o mare parte din economii în numerar

Chestionat în legătură cu acest subiect, Andrzej Domanski a spus că polonezii nu au nevoie de sfaturi în acest sens.

"Noi, ca societate, păstrăm o mare parte din economii în numerar", a afirmat el.

Potrivit ministrului, cetățenii țării sale acționează astfel în mod uzual, nu sub influența scenarii extreme, fiind conștienți de consecințele unor căderi ale sistemelor electronice de plată fie și pentru câteva ore, în contextul în care experiența ultimilor ani a arătat că aceste pene reprezintă un risc real.

Discuția despre păstrarea de numerar vine într-un moment în care plățile electronice se bucură de o popularitate record.

Se estimează că între 70% și 80% dintre polonezi plătesc în mod regulat cu cardul bancar sau cu telefonul.

Întrebați dacă obișnuiesc să pună deoparte bani lichizi pentru a acoperi câteva zile de cheltuieli curente, mulți locuitori din Varșovia au răspuns afirmativ.

Ei invocă riscul atacurilor cibernetice și al penele de curent, precum cele de anul trecut, precum și tensiunile internaționale și spun, pe de altă parte, că nu au uitat lecțiile învățate în timpul pandemiei de COVID-19.

"Pentru un om obișnuit, în caz de război sau de criză globală, lipsa de numerar ar fi o tragedie", a declarat un cetățean belarus care trăiește în Polonia.

Când și-a avertizat cetățenii să păstreze numerar, Estonia s-a uitat spre SUA

Un motiv al recomandărilor băncii centrale din Estonia este dependența puternică a Europei de operatorii de plăți din SUA, precum Visa și Mastercard.

Se estimează că până la aproximativ două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt realizate prin aceste sisteme, ceea ce ridică întrebări privind securitatea și suveranitatea financiară a continentului.

Experții și politicienii avertizează că în scenarii extreme - de exemplu, în contextul unor tensiuni geopolitice - accesul europenilor la aceste sisteme ar putea fi blocat sau restricționat, ceea ce ar duce la perturbări majore în funcționarea plăților.

Ca răspuns la aceste provocări, Uniunea Europeană lucrează la crearea propriei infrastructuri de plăți digitalizate.

Elementul central ar urma să fie euro digital: e vorba de bani în format electronic, emiși de o bancă centrală și funcționând independent de intermediarii privați.

Conform planului, plățile în euro digital ar putea fi realizate atât online, cât și offline, oriunde și oricând.

Nivelul de informare publică în legătură cu aceste schimbări este încă redus. Pentru mulți, încă nu este clar ce înseamnă, de fapt, euro digital.

Nu trebuie să mire acest lucru, pentru că nici legiutorii Parlamentului european nu păreau să se fi pus de acord, până recent.

„Nu suntem în zona euro, însă euro este, totuși, o formă de numerar. Nu știu cum vor gestiona băncile acest lucru”, a remarcat un cetățean polonez.

Potrivit Băncii Centrale Europene, dacă legislația relevantă a Uniunii va fi adoptată până la finalul acestui an, prima emisiune de euro digital ar putea avea loc în 2029.

Cum este controlat numerarul în UE

Noile reglementări UE privind retragerile de la bancomate introduc restricții suplimentare asupra circulației sumelor mari.

Din 2027, statele membre sunt fi obligate să stabilească limite pentru tranzacțiile în numerar.

Conform regulilor propuse, retragerile care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul în moneda locală ar putea fi supuse unor cerințe suplimentare, inclusiv necesitatea dovedirii identității.

În unele cazuri, aprobarea retragerii de cash ar necesita aprobarea instituțiilor competente.

Aceste schimbări fac parte dintr-o politică mai amplă a Bruxelles-ului, menită să accentueze controlul asupra circulației numerarului și să combată spălarea banilor.

În cazul încălcării viitoarelor reguli, sunt prevăzute sancțiuni financiare semnificative, de până la 150.000 de euro.

Reglementările au generat deja dezbateri aprinse.

Este de așteptat ca ele să contribuie la creșterea securității financiare, însă criticii lor acuză faptul că este limitată utilizarea liberă a numerarului, atât pentru cheltuielile zilnice, cât și pentru tranzacții mai mari.