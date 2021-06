Microsoft, acuzat de cenzură în favoarea Chinei, după ce motorul său de căutare a blocat rezultatele de căutare pentru masacrul din Tiananmen

Numeroși utilizatori din Statele Unite, Germania, Singapore, Franța și Elveția au constatat că Bing nu întoarce niciun rezultat la căutarea imaginii cunoscute în ultimele trei decade drept "Tank man" (omul care înfruntă tancurile, n.r.)

Disfuncționalitatea a putut fi constatată cu ocazia comemorării a 32 de ani de la evenimentele petrecute la Beijing pe 5 iunie 1989.

"Nu există rezultate pentru Tank man", a afișat motorul de căutare, iar internauții au făcut capturi de imagine și le-au distribuit pe rețelele sociale.

I'd love to hear @BradSmi explanation on this. I know Microsoft censor for the CCP in China, but this search is from the US. pic.twitter.com/2k6xrwARfn

"Scandalos. Cu ocazia comemorării represiunii criminale din Piața Tiananmen, motorul de căutare al Microsoft, brusc, nu oferă niciun rezultat la căutarea omului care înfruntă tancurile. Greu de crezut că este o eroare neintenționată", a declarat Kenneth Roth, director executiv al Human Rights Watch.

Outrageous: on the anniversary of the murderous Tiananmen Square crackdown, Microsoft's Bing search engine suddenly won't return any images if you search for "tank man," the iconic photo. I just tried. Hard to believe this is an inadvertent error. https://t.co/LMIrpbnUnu pic.twitter.com/cPG3XV3tBI