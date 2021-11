Un militar homosexual din Republica Moldova a fugit din armată dupa ce a fost discriminat. Maia Sandu intervine în acest caz

Marin Pavlescu, un soldat din Armata Națională a Republicii Moldova, s-a plâns că a fost discriminat în ultimele șase luni, după ce s-a aflat că este homosexual. Tânărul a transmis, pe contul de Instagram, că la data de 10 noiembrie trebuia să revină la unitatea militară.

Militarul fusese în concediu. El a explicat că nu se va mai prezenta la Brigada nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare” din Chișinău, unde a fost încorporat în aprilie, afirmând și că își asumă toată responsabilitatea pentru faptele sale.

„Mă numesc Marin Pavlescu. Sunt militarul în termen de orientare homosexuală despre care s-a scris ieri în presă. Astăzi trebuie să mă prezint la orele 16:00 la unitatea militară, din concediu. Însă, în ultimele 6 luni am fost supus hărțuirii în unitatea militară pe motiv că sunt gay. Astfel, am decis să nu mă întorc”, a scris tânărul în online, potrivit publicației unimedia.info.

„Sunt pe deplin conștient că acțiunile mele vor fi apreciate ca dezertare. Îmi asum răspunderea pentru posibila pedeapsă, inclusiv cu închisoare, dacă judecătorul va considera necesar să mi-o aplice. Eu îmi datorez, în primul rând mie, respect și o șansă la fericire. Am satisfăcut serviciul militar din aprilie, 2021, până la ieșirea în concediu. În acest timp, am făcut cu greu față tratamentului degradant și umilitor la care am fost supus zilnic, inclusiv de conducere,” a adăugat acesta.

Șeful statului și Ministerul Apărării au reacționat

Cazul a ajuns în atenția Ministerului Apărării din Republica Moldova, care a transmis că se va face o investigație, adăugând și că discriminarea nu este tolerată: ”Ministerul Apărării s-a autosesizat pe cazul dat și a dispus crearea unei comisii pentru cercetarea cazului respectiv. Vrem să menționăm, totodată, că Ministerul Apărării nu tolerează discriminarea de orice gen în rândurile militarilor în termen și pe contract”, a transmis instituția, potrivit sursei citate mai sus.

Șeful statului și comandantul suprem al forțelor armate, Maia Sandu, a intervenit și ea: „astăzi (n.r.-19 noiembrie) voi avea o întrevedere cu ministrul, unde vom discuta despre acest caz și măsurile întreprinse pentru ca să nu se mai repete astfel de situații”.

”Noi respectăm drepturile tuturor cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile statului în primul rând, respectă aceste drepturi și nu admit aceste abuzuri. Repet – e unul dintre subiectele pe care o să le discut, la ședința cu Ministerul Apărării și o să revin cu o informație mai cuprinzătoare despre acțiunile pe care le propunem,” a adăugat liderul de la Chișinău.

