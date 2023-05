Ministrul britanic de Externe, declarație șocantă: Ucraina are dreptul să comită atacuri pe teritoriul Rusiei

Ucraina are dreptul "legitim" de a comite atacuri pe teritoriul Rusiei, astfel de operaţiuni fiind necesare pentru a respinge invazia rusă, a declarat ministrul britanic de Externe, James Cleverly.

Sursa foto: Hepta

Întrebat, în cursul unei vizite în Estonia, despre atacurile cu dronă comise marţi la Moscova şi atribuite Ucrainei, James Claverly a declarat: "Nu am detalii, nu am de gând să fac speculaţii despre caracterul atacurilor cu dronă din Moscova".

"Dar mă refer la aspecte mai generale, mai degrabă decât la acest incident specific. Ucraina are dreptul legitim de a se apăra. Are dreptul legitim de a face acest lucru în interiorul propriilor frontiere, desigur, dar are şi dreptul de a proiecta forţă dincolo de frontierele sale, pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta forţă în Ucraina. Deci, obiectivele militare legitime dincolo de frontierele Ucrainei fac parte din dreptul Ucrainei la autoapărare. Şi trebuie să recunoaştem acest lucru", a afirmat James Cleverly, conform site-urilor Inews.co.uk şi Tagesschau.de.

"Acest lucru nu înseamnă că eu am o evaluare specifică asupra atacurilor de la Moscova, dar, în termeni generali, obiectivele militare dincolo de frontierele proprii sunt recunoscute internaţional ca fiind legitime pentru autoapărare", a susţinut ministrul britanic de Externe.

Afirmaţiile lui James Cleverly reprezintă o disociere de poziţia Administraţiei SUA, care a reiterat marţi că nu susţine atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei.

Preşedintele Vladimir Putin a acuzat, marţi, Ucraina de tentative de atacuri cu drone asupra unor zone civile din Moscova, iar Ministerul rus de Externe a avertizat că armata rusă va riposta. "Ucraina încearcă să sperie Rusia. Regimul de la Kiev a optat pentru o altă cale, încearcă să intimideze Rusia, să îi intimideze pe cetăţenii ruşi, să atace imobile rezidenţiale. Sunt semne clare ale activităţilor teroriste", a declarat Putin.

"Susţinerea acordată de Occident regimului de la Kiev îi împinge pe liderii ucraineni să comită acte criminale din ce în ce mai iresponsabile", a acuzat Ministerul rus de Externe.

Administraţia de la Kiev a susţinut că Ucraina nu este implicată "direct" în atacurile cu dronă care au provocat daune minore asupra unor clădiri din oraşul Moscova. "În privinţa atacurilor, sigur că suntem bucuroşi să observăm şi să anticipăm o intensificare a acestora. Dar nu avem nimic de-a face direct cu ele", a declarat Mihailo Podoliak, consilier în cadrul Cancelariei prezidenţiale din Ucraina, fără a explica la ce se referă prin lipsa de implicare "directă".

Sistemele antiaeriene ruse au doborât marţi opt drone lansate de grupuri ucrainene, la periferia Moscovei. Două drone au fost avariate de sistemele antiaeriene, şi-au modificat traiectoriile de zbor şi au căzut pe două clădiri civile.