Ministrul Educaţiei din Moldova propune României diplome universitare "duble": Cea mai avantajoasă formă de colaborare

"S-ar alinia mai bine intereselor noastre fundamentale", a spus Perciun. Foto: Agerpres

Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a propus joi României să încheie un acord de recunoaștere reciprocă a diplomelor universitare și susține că "diplomele duble" ar putea diminua plecarea tinerilor studenți din Republica Moldova în România. "Ar fi cea mai avantajoasă formă de colaborare", a spus el, potrivit Agerpres.



Perciun a subliniat, în cadrul unei ședințe comune a rectorilor universităților din Republica Moldova și România, că recunoașterea reciprocă a diplomelor "ar fi cea mai avantajoasă formă de colaborare" în domeniul educației.



"Noi facem eforturi foarte mari în Republica Moldova să creștem admiterea și în ultimii doi ani avem constant un număr mai mare de absolvenți de licee din țară care aleg să învețe în Republica Moldova. Este și rezultatul investițiilor care s-au făcut și faptul că tinerii capătă mai multă încredere în statul Republica Moldova, având în vedere apropierea de Uniunea Europeană", a spus el.



Dan Perciun a transmis felicitări universităților care au reușit să înregistreze un număr mai mare de studenți în acest an și a promis că vor continua investițiile și campaniile țintite pentru a-i convinge pe tineri să rămână acasă.



"Exodul de creier este o amenințare pentru Republica Moldova. Noi avem nevoie de capacitate internă. În acest context, mi-ar plăcea să discutăm despre burse în România, dar, în același timp, despre diplome duble. Sunt mai multe universități care au aceste programe inițiate cu colegii noștri și aș fi curios dacă putem scala acest proces și putem eventual reorienta anumită parte din resursele acordate de statul român în direcția diplomelor duble. Cred că asta ar fi cea mai avantajoasă formă de colaborare pentru noi în acest moment și s-ar alinia mai bine intereselor noastre fundamentale de a crește capacitatea internă, pentru că fără capacitate suplimentară o să fie foarte greu să avansăm în procesul de integrare europeană", a mai afirmat Perciun.



La ședința rectorilor universităților din Republica Moldova și România au fost prezenți și Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu.

Ședința a fost prezidată de rectorul Universității de Medicină și Farmacie de la Chișinău, Emil Ceban, care este și președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, și de rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Sorin Cîmpeanu, care este președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România.