Mesajul Maiei Sandu pentru Casa Regală a României, după ce Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu au fost primiţi la Chişinău

Sursa foto: Familia Regala a Romaniei/ Facebook

Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, şi Principele Radu au fost primiţi, miercuri, de preşedinta Republicii Moldova în cadrul unei vizite pe care reprezentanţii Casei Regale o efectuează la Chişinău. Maia Sandu a mulţumit Casei Regale a României pentru sprijinul acordat în procesul de aderare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, conform Agerpres.

"Vă mulţumesc foarte mult pentru această vizită şi pentru sprijinul pe care îl acordaţi Republicii Moldova. Să ştiţi că peste tot pe unde merg aud despre intervenţiile dumneavoastră în sprijinul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi eu personal vă sunt foarte recunoscătoare şi în continuare vă rog să ne sprijiniţi, pentru că ce-i mai greu abia urmează şi avem nevoie de acest sprijin", a declarat Maia Sandu.

Majestatea Sa Margareta a felicitat-o pe Maia Sandu

La rândul său, Majestatea Sa Margareta a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

"Vă felicităm pentru reuşită. Totuşi, este şi o victorie morală şi ştiu cât aţi muncit, cât aţi suferit, cât aţi fost stresaţi. Ne bucurăm în România pentru asta", a afirmat Custodele Coroanei.

Majestatea Sa Margareta, şi Principele Radu participă, de asemenea, miercuri seară, la o recepţie cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României oferită de Ambasada României la Chişinău.

De asemenea, în cursul zilei de joi, cei doi oficiali ai Casei Regale vor asista la ceremonia aniversară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova la 80 de ani de la înfiinţare, dar şi la şedinţa comună a Consiliilor Rectorilor din Republica Moldova şi România.