Ministrul francez de Interne a oprit cu elicopterul o petrecere rave uriașă, care avea loc pe un poligon militar

2 minute de citit Publicat la 14:04 05 Mai 2026 Modificat la 14:04 05 Mai 2026

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nunez, într-un elicopter al Jandarmeriei, în timpul unui zbor deasupra unei petreceri rave, 3 mai 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, a promis înăsprirea măsurilor împotriva adunărilor ilegale de tip rave, după ce zeci de mii de persoane au participat în acest weekend la un eveniment nautorizat, desfășurat pe un poligon de tragere al armatei franceze.

Evenimentul, care a început vineri și a continuat până duminică, a reunit între 17.000 și 40.000 de participanți din întreaga Europă și s-a desfășurat fără incidente majore.

Duminică, ministrul a mers în zona apropiată localității sale natale și a survolat perimetrul cu un elicopter al jandarmeriei naționale, vizitând ulterior și un punct medical amenajat la marginea taberei, potrivit Euronews.

Alegerea locației nu este întâmplătoare. Organizatorii au transmis, într-un mesaj publicat în stilul unui ordin prefectural, că ministrul provine din Bourges, capitala departamentului, și au afirmat că ocuparea simbolică a poligonului are rolul de a „celebra bucuria și ajutorul reciproc”, într-un mesaj anti-militarist și de protest față de politica represivă a statului împotriva participanților la astfel de evenimente.

Dans le Cher, un rassemblement musical illégal a lieu depuis vendredi, réunissant près de 17 000 personnes aux abords de zones habitées, sur un terrain militaire présentant des risques et des champs exploités par des agriculteurs.



Un cadre légal existe pour l’organisation de… pic.twitter.com/5duPMLOQSz — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) May 3, 2026

Reacția guvernului a fost fermă. Laurent Nuñez a declarat că aceste revendicări vor „întări determinarea guvernului de a reprima mai dur acest tip de evenimente ilegale, pe care cetățenii noștri nu le înțeleg”.

El a criticat „neglijența” participanților care „au invadat” acest amplasament „fără a ține cont de viața care se desfășoară acolo sau de disconfortul pe care îl provoacă”.

Ministrul a anunțat înăsprirea sancțiunilor: până la doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro pentru astfel de petreceri

Ministrul a anunțat, de asemenea, continuarea proiectului de lege „Ripost”, aprobat de guvern la sfârșitul lunii martie, care înăsprește sancțiunile pentru petrecerile neautorizate.

Potrivit acestuia, „de acum înainte, organizarea unei petreceri rave va deveni o infracțiune pedepsită cu până la doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro”, a subliniat el, adăugând că va fi introdusă și o infracțiune pentru participarea la astfel de evenimente.

Pe măsură ce primii participanți au început să părăsească locația duminică după-amiază, ministrul a avertizat că aceștia vor fi sancționați „de două ori”: pentru intrarea pe teren militar și pentru nerespectarea ordinului prefectural.

Autoritățile, luate inițial prin surprindere, au mobilizat rapid un dispozitiv de securitate amplu. Peste 600 de jandarmi sunt în continuare desfășurați în jurul zonei.

Potrivit unui bilanț provizoriu prezentat de ministru, 33 de persoane au primit îngrijiri medicale, dintre care 12 au fost transportate la spital, „parțial din cauza consumului de droguri”.

De la început, forțele de ordine au avertizat asupra riscurilor „pirotehnice” generate de posibila prezență a munițiilor neexplodate pe acest poligon, utilizat recent pentru teste ale sistemului de artilerie Caesar.

Prefectura a anunțat sâmbătă descoperirea unui prim proiectil în apropierea unui drum local de la marginea zonei. Un al doilea element de muniție, găsit ulterior, este în prezent „gestionat”, a precizat Laurent Nuñez.