Miracolul economic din Irlanda, o simplă iluzie? Adevărul din spatele creșterii record de 12,3%

Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:48 04 Mai 2026

PIB-ul Irlandei a „explodat” cu 12,3%, dar totul a fost un miraj. De ce urmează o scădere bruscă în 2026. Foto: Getty Images

Economia Irlandei a crescut spectaculos în 2025, cu 12,3% în termeni reali. Dar, în realitate, această performanță a fost mai degrabă o iluzie. Multinaționalele din sectorul farmaceutic au grăbit exporturi de 25,4 miliarde de euro către SUA doar în luna martie, înainte de introducerea tarifelor anunțate de Donald Trump. Acum, datele pentru primul trimestru din 2026 arată o contracție, scrie Euronews.

Când au fost publicate cifrele PIB pentru 2025, creșterea de 12,3% a fost privită de mulți ca un nou „miracol economic”.

La prima vedere, cifra este impresionantă: nicio economie dezvoltată nu crește în ritmuri de două cifre, iar într-un context marcat de încetinirea economiei europene și tensiuni geopolitice, rezultatul pare aproape anormal.

Însă, săptămâna trecută, Oficiul Central de Statistică din Irlanda a publicat o estimare preliminară pentru primul trimestru din 2026: PIB-ul a scăzut cu 2,0% față de trimestrul anterior.

Potrivit instituției, principalul motiv a fost „scăderea activității în sectorul industrial dominat de multinaționale”. Acest singur indicator arată cât de ambiguu este, de fapt, modelul de creștere al Irlandei.

În spatele boom-ului din 2025 și al scăderii din 2026 stă același mecanism - o realitate mult mai complexă, care ține atât de distorsiunile statistice, cât și de capacitatea reală de creștere a economiei.

De ce PIB-ul Irlandei nu reflectă întotdeauna realitatea

Economistul laureat al Premiului Nobel Paul Krugman a descris acum zece ani fenomenul drept „economia leprechaunilor” - o etichetă care a rămas relevantă până azi. Termenul a apărut în 2016, după ce PIB-ul Irlandei pentru 2015 a fost revizuit la un incredibil 26,3%, o cifră atât de deconectată de realitate încât a necesitat o explicație aparte.

Atunci, creșterea a fost generată de mutarea unor active de proprietate intelectuală în Irlanda, în special de către Apple. Mecanismul actual este diferit ca detaliu, dar identic ca principiu. Problema principală ține de metodologie.

Multinaționalele - mai ales din pharma și tehnologie - folosesc Irlanda ca hub fiscal și de producție, ceea ce umflă artificial statisticile. Active precum proprietatea intelectuală, leasingul de aeronave sau producția realizată în alte țări sunt contabilizate ca activitate economică irlandeză, chiar dacă valoarea reală generată local este limitată.

Din acest motiv, autoritățile preferă indicatori alternativi. Cel mai relevant este cererea internă modificată (Modified Domestic Demand - MDD), care elimină efectele multinaționalelor.

Diferența este clară: în 2025, PIB-ul a crescut cu 12,3%, dar MDD doar cu 4,9% - tot o performanță solidă, dar mult mai realistă.

De unde a venit creșterea din 2025

Datele oficiale arată că exporturile de bunuri au crescut cu 36,6 miliarde de euro în 2025, ajungând la un nivel record de 260,3 miliarde. Aproape jumătate din exporturi au mers către SUA - 111,7 miliarde de euro, în creștere cu 52%.

Dar detaliul important este momentul acestor livrări.

În ianuarie 2025, exporturile către SUA au fost de 12,3 miliarde de euro, iar în februarie de 12,9 miliarde. În martie, însă, au explodat la 25,4 miliarde de euro într-o singură lună. Cu alte cuvinte, o mare parte din exporturile anuale către SUA a fost concentrată în primul trimestru, înainte de intrarea în vigoare a tarifelor impuse de Donald Trump.

Nouă dintre cele mai mari zece companii farmaceutice americane au operațiuni în Irlanda, iar acestea au accelerat livrările înainte de noile taxe. De altfel, 95% din creșterea exporturilor din 2025 a venit dintr-o singură categorie: hormoni polipeptidici, utilizați în tratamente pentru diabet și slăbit. Exporturile farmaceutice au crescut cu 41%, în timp ce restul exporturilor au stagnat sau au scăzut ușor.

Rolul taxelor plătite de multinaționale

Și veniturile din impozitul pe profit spun o poveste similară: între 2013 și 2018, Irlanda încasa în medie 1,2 miliarde de euro anual din aceste taxe, însă în perioada 2019–2024 suma a urcat la 8,7 miliarde de euro pe an. Dacă aceste venituri excepționale sunt eliminate din calcule, imaginea se schimbă semnificativ: creșterea economică reală este mai modestă, de aproximativ 3,6% pe an, nu 4,8%, iar peste jumătate din aceste taxe provin de la doar zece companii. 2026: reversul și impactul războiului din Orientul Mijlociu Pentru 2026, autoritățile estimează o încetinire clară a economiei. Ministerul de Finanțe prognozează o creștere de 3,1%, mult sub nivelul din 2025, în timp ce cererea internă modificată ar urma să avanseze cu doar 2,1%. În același timp, inflația este estimată la 3,3%, pe fondul scumpirii energiei, după ce prețul petrolului a fost revizuit în creștere cu 30%, iar cel al gazelor naturale cu aproape 60%, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Pentru Irlanda, care importă energie, acest lucru reprezintă un șoc economic clasic. Totuși, riscul unei recesiuni este considerat limitat. Un factor important rămâne disponibilitatea combustibilului pentru avioane: dacă zborurile ar fi afectate semnificativ, creșterea economică ar avea de suferit. Pe de altă parte, guvernul a redus accizele la carburanți, ceea ce a temperat impactul asupra inflației. De ce nu tot ce strălucește e aur „Miracolul” economic al Irlandei din 2025 trebuie privit cu prudență, deoarece creșterea de 12,3% reflectă în mare parte efecte generate de multinaționale și exporturi accelerate înainte de introducerea tarifelor americane. Scăderea de 2,0% din primul trimestru al lui 2026 este, de fapt, reversul acestui fenomen, nu semnul unei crize interne, iar realitatea este că economia Irlandei a crescut, dar într-un ritm mai moderat decât sugerează cifrele oficiale. Rămâne însă întrebarea esențială: cât din această prosperitate este sustenabilă și cât depinde de deciziile marilor companii și de regulile fiscale internaționale? Deocamdată, concluzia e simplă: nu tot ce strălucește este aur.