Mișcări puternice pe bursă după anunțul lui Trump. Companiile ale căror acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri

Piața a reacționat imediat după anunțul lui Donald Trump că a început negocierile cu Iranul . Acțiunilor companiilor aeriene, de croazieră, de semiconductori sau din software au crescut puternic înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare, scrie CNBC.

Acțiunile companiilor aeriene au crescut puternic înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare, după anunțul lui Donald Trump. Titlurile Delta Air Lines, United Airlines și Southwest Airlines au urcat cu peste 4,5%. Sectorul a fost afectat anterior de temerile legate de impactul războiului asupra prețurilor la combustibil și asupra cheltuielilor de consum.

Și operatorii de croaziere au înregistrat avansuri semnificative, pe fondul celor mai noi evoluții din conflictul dintre SUA și Iran. Acțiunile Carnival și Royal Caribbean Cruises au crescut cu peste 5%. Companiile de croazieră au fost, la rândul lor, sub presiune din cauza îngrijorărilor privind efectele economice ale războiului. Până la închiderea de vineri, titlurile Carnival erau în scădere cu peste 23%, iar cele ale Royal Caribbean cu peste 15%.

În schimb, acțiunile companiilor petroliere au scăzut odată cu prețul țițeiului, după ce noile evoluții au alimentat speranțele investitorilor că Strâmtoarea Ormuz s-ar putea redeschide în curând. Titlurile Occidental Petroleum au pierdut peste 2,5%, EOG Resources a scăzut cu mai mult de 1,5%, iar Chevron a coborât cu 1%.

Acțiunile MongoDB au urcat cu peste 4%, după ce compania a primit o revizuire pozitivă din partea Mizuho. Deși temerile legate de impactul inteligenței artificiale asupra industriei software au afectat sectorul în 2026, banca susține că MongoDB se diferențiază de alte companii similare, întrucât AI ar putea să îi consolideze poziția, nu să o slăbească.

Și Synopsys a consemnat o creștere de aproape 4,5%, după ce The Wall Street Journal a relatat, citând surse apropiate situației, că fondul activist Elliott Investment Management deține o participație de ordinul miliardelor de dolari în compania din domeniul semiconductorilor. Potrivit publicației, Elliott consideră că există loc pentru ca performanța financiară a companiei să reflecte mai bine valoarea sa reală.