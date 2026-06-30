Misteriosul iaht „Graceful” al lui Vladimir Putin se „plimbă” prin apele daneze, escortat de un distrugător. Nimeni nu știe scopul

2 minute de citit Publicat la 09:56 30 Iun 2026 Modificat la 09:57 30 Iun 2026

„Graceful”, un superiaht de aproximativ 100 de milioane de euro ar aparține dictatorului rus. Foto: Profimedia Images

Super-iahtul Graceful, pe care presa internațională, inclusiv Forbes, îl asociază cu Vladimir Putin, a traversat, luni, apele daneze, însoțit de două nave militare rusești, relatează The Moscow Times. Potrivit publicației daneze DR, iahtul a trecut în noaptea de 29 iunie prin strâmtoarea Marele Belt, iar dimineață a navigat pe lângă insula Anholt. Este de așteptat ca vasul să ocolească Capul Grenen, în nordul Iutlandei.

Iahtul este urmat de un distrugător și o navă de patrulare ale marinei ruse, precum și de nava daneză de patrulare P521 Freja.

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Publicația precizează că transponderul AIS al navei Graceful este oprit din 30 august 2022. Astfel, iahtul a rămas practic în afara sistemelor publice de urmărire, deși a fost observat la Sankt Petersburg și în Marea Baltică. Ruta actuală și destinația finală a convoiului nu sunt cunoscute.

Nava are o lungime de peste 80 de metri, iar Forbes îi estimează valoarea la aproximativ 100 de milioane de euro.

„Graceful” dispune de dotări luxoase, precum o piscină interioară care se transformă în ring de dans, un heliport și finisaje aurite, iar valoarea sa este estimată la circa 100 de milioane de dolari.

Chiar înainte de invadarea Ucrainei din februarie 2022, iahtul a părăsit brusc un șantier naval german pentru a evita o posibilă confiscare. Ulterior, a fost redenumit Kosatka („Orcă”), pentru a ocoli sancțiunile, și a fost observat navigând în Marea Baltică, escortat de nave ale marinei ruse.

Convoiul rusesc a fost urmărit pe rând, începând de duminică dimineață, de paza de coastă germană și de marina daneză. Comandamentul Forțelor Armate Daneze a declarat pentru DR că militarii monitorizează în mod obișnuit navele, inclusiv vasele de stat străine, care traversează strâmtorile și apele daneze.

De asemenea, „Graceful” se afla la reparații în portul german Hamburg înainte de lansarea invadării Ucrainei din 2022 și a părăsit portul pe 7 februarie 2022, cu 17 zile înainte de declanșarea războiului.