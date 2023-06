Momentul în care un pod gigantic se prăbușește pentru a doua oară, în India. Construcția a costat peste 200 de milioane de dolari

Podul era construit peste râul Gange în districtul Bhagalpur din statul Bihar din estul Indiei.

Compania responsabilă de construcție a prelungit de opt ori perioada de construcție, dar nu a reușit să realizeze o structură solidă într-un interval de 9 ani.

Costurile de construcție ale podului au depășit 200 de milioane de dolari.

Filmările postate pe internet dezvăluie mai multe prăbușiri ale podului, cu pilonii de susținere căzând în apă ca un castel de cărți.

Podul a fost inaugurat în 2014, dar a suferit deja o a doua prăbușire.

Autoritățile au anunțat începerea unei anchete imediate pentru a identifica și sancționa persoanele responsabile.

Deși firma de construcții a scăpat de amenzi de mai multe ori, antreprenorul se confruntă acum cu sancțiuni severe, conform declarațiilor oficiale, potrivit India Times.

