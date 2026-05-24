Momentul în care atacatorul a deschis focul lângă Casa Albă a fost filmat de un reporter. Agenţii au dezvăluit numele suspectului

Serviciul Secret a anunțat că un trecător a fost rănit în schimbul de focuri, fără a oferi alte detalii despre starea sa.

A fost alertă Casa Albă, sâmbătă seara, după ce un bărbat a scos un pistol şi a început să tragă în agenţii Secret Service aflaţi la un punct de control de securitate. Momentul în care încep să se audă împuşcăturile a fost surprins de un reporter de la ABC News, care exact atunci făcea o înregistrare video. Individul a fost rănit de agenţi şi a murit la spital. "Am trăit câteva momente de panică", a declarat Julia Benbrook, corespondent CNN, aflată în interiorul Casei Albe alături de alți jurnaliști în momentul în care au început focurile de armă. Potrivit CNN, suspectul se numea Nasire Best, avea 21 de ani și suferea de tulburări mintale, crezându-se Iisus Hristos. Preşedintele SUA, Donald Trump, se afla la Casa Albă în momentul incidentului, după ce şi-a anulat toate deplasările din weekend din cauza crizei cu Iranul. El a mulţumit Serviciului Secret şi forţelor de ordine pentru intervenţia "rapidă şi profesionistă" în urma atacului armat. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

Corespondentul CNN, Julia Benbrook, era la Casa Albă chiar în momentele atacului şi a povestit scenele care au urmat după ce s-a dat alerta. "Noi, membrii corpului de presă de la Casa Albă, am auzit ceea ce păreau a fi focuri de armă, se auzeau ca zeci de focuri de armă, şi am fost conduşi în grabă în sala de conferinţe a Casei Albe. Acolo, am stat izolaţi timp de aproximativ 40 de minute. Serviciul Secret le-a spus tuturor să intre înăuntru, să se pună la adăpost", a declarat Julia Benbrook pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, Julia Benbrook, corespondent CNN, a mai făcut următoarele precizări: "(...), a fost o seară înfricoşătoare aici, sâmbătă, în timpul transmisiunii de la Casa Albă. (...). Am trăit câteva momente de panică. Acestea au fost surprinse de fotojurnalistul Joe Wagner, care s-a pus şi el la adăpost.

Ştim acum că a avut loc un shimb de focuri la intersecţia dintre Strada 17 şi Pennsylvania, nu prea departe de incinta Casei Albe, că suspectul a scos o armă şi a tras asupra ofiţerilor, ei au ripostat. El a fost împuşcat, dus la spital şi acum este mort. Un trecător a fost, de asemenea, împuşcat. Nu este clar dacă acea persoană a fost rănită de suspect sau de focurile de trase de agenţi.

Preşedintele Donald Trump se afla aici, la Casa Albă, când s-au petrecut toate acestea. El nu a fost afectat. Ştim că a fost informat cu privire la situaţie".

Preşedintelui american, Donald Trump, a mulţumit agenţilor Secret Service şi forţelor de ordine pentru intervenţia "rapidă şi profesionistă" în urma incidentului armat produs în apropierea Casei Albe. Liderul american a declarat despre atacator că este un bărbat cu antecedente violente, obsedat de faimoasa clădire din Washington D.C.

De asemenea, Donald Trump a subliniat ă cât de importantă este securitatea în Capitala SUA, mai ales că este al doilea atac de acest fel în ultima lună.