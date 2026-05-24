Un suspect a deschis focul la Casa Albă. A fost doborât de Secret Service. Trump era în clădire la momentul atacului

4 minute de citit Publicat la 08:20 24 Mai 2026 Modificat la 08:56 24 Mai 2026

Atac armat lângă Casa Albă, în timp ce Donald Trump, preşedintele SUA, era în clădire. Sursa colaj foto: Getty Images

Un atac armat a avut loc în apropiere de Casa Albă, chiar în timp ce preşedintele american, Donald Trump, se afla în clădire. Suspectul a fost împuşcat de ofiţerii Serviciului Secret al SUA, transmit agenţiile internaţionale de presă. La scurt timp după incidentul armat, liderul SUA a mulţumit Serviciului Secret şi forţelor de ordine pentru intervenţia "rapidă şi profesionistă" în urma incidentului armat produs în apropierea Casei Albe, afirmând că atacatorul, descris drept o persoană cu antecedente violente, a fost ucis într-un schimb de focuri cu agenţii de securitate, potrivit Agerpres.

Atac armat în apropiere de Casa Albă

Suspectul a fost rănit grav în schimbul de focuri și transportat la spital, unde a murit ulterior, potrivit autorităților americane.

"La scurt timp după ora 18:00, sâmbătă (22:00 GMT), o persoană aflată în zona străzii 17 şi a bulevardului Pennsylvania a scos o armă din geantă şi a început să tragă", a transmis Biroul de Comunicare al Serviciului Secret al SUA într-o declaraţie publicată pe X şi preluată de dpa.

› Vezi galeria foto ‹

În timpul incidentului, un trecător a fost rănit, însă oficialii nu au oferit informații despre starea acestuia. Președintele american Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

"Poliţia Serviciului Secret a ripostat, împuşcând suspectul, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a fost declarat decedat", se mai arată în declaraţie.

Comunicatul adaugă că un trecător a fost, de asemenea, lovit de focurile de armă în timpul incidentului.

Preşedintele SUA, Donald Trump, se afla la Casa Albă din Washington în momentul incidentului, a precizat Serviciul Secret.

Serviciul Secret a declarat că niciun ofiţer nu a fost rănit şi că incidentul este în curs de investigare. Mai multe instituţii media americane au relatat că au auzit focuri de armă, iar peluza nordică a Casei Albe a fost evacuată.

Mai multe media americane l-au identificat pe suspect drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani. Potrivit acestora, tânărul din statul Maryland, de lângă Washington, avea antecedente de tulburări psihice şi era deja cunoscut Serviciului Secret pentru că fusese văzut de mai multe ori în apropierea Casei Albe.

Poliţia a blocat accesul către Casa Albă. Jurnaliştii aflaţi în acel moment pe peluza nordică au relatat pe X că li s-a ordonat să se adăpostească în sala de presă a Casei Albe.

Trump a lăudat intervenţia Serviciului Secret după atacul armat din apropierea Casei Albe



"Mulţumesc extraordinarului nostru Serviciu Secret şi forţelor de ordine pentru intervenţia rapidă şi profesionistă din această seară împotriva unui atacator înarmat din apropierea Casei Albe, care avea un trecut violent şi o posibilă obsesie faţă de cea mai preţuită clădire a ţării noastre. Atacatorul a murit în urma unui schimb de focuri cu agenţii Serviciului Secret în apropierea porţilor Casei Albe. Acest incident are loc la o lună după atacul armat de la cina corespondenţilor de la Casa Albă şi demonstrează cât de important este ca toţi viitorii preşedinţi să beneficieze de ceea ce va fi cel mai sigur şi mai bine protejat spaţiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C. Securitatea naţională a ţării noastre o cere", a scris Trump duminică dimineaţa pe contul său de Truth Social.

Preşedintele Donald Trump, vizat deja de trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani, se afla la Casa Albă în momentul incidentului, după ce îşi anulase toate deplasările din weekend din cauza crizei cu Iranul. El nu a fost afectat de incident, a declarat într-un comunicat Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, agenţia responsabilă cu protecţia preşedintelui şi vicepreşedintelui SUA, transmite France Presse.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost ţinta a trei presupuse tentative de asasinat, cea mai recentă având loc la 25 aprilie, când un bărbat înarmat a forţat un punct de control de securitate în apropierea sălii de bal unde preşedintele participa la cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă.

În iulie 2024, în timpul campaniei prezidenţiale, Donald Trump a fost vizat la un miting electoral în Butler, Pennsylvania, de un tânăr care a tras mai multe focuri de armă, ucigând un spectator şi rănindu-l uşor pe candidat la ureche, înainte de a fi împuşcat de forţele de securitate.

Câteva luni mai târziu, un alt bărbat înarmat a fost arestat pe un teren de golf din West Palm Beach, unde Trump juca golf, aminteşte AFP.