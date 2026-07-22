Momentul în care două tramvaie se ciocnesc violent pe podul Erasmus din Rotterdam: Sunt 15 victime

1 minut de citit Publicat la 17:17 22 Iul 2026 Modificat la 17:39 22 Iul 2026

Două tramvaie s-au ciocnit violent pe podul Erasmus din Rotterdam. Foto: Profimedia Images

Două tramvaie au deraiat, miercuri dimineață, după ce s-au ciocnit în orașul olandez Rotterdam. În urma accidentului, 15 persoane au fost rănite, scrie Euronews. Imagini video apărute pe rețelele sociale surprind momentul impactului.

Regiunea de Siguranță Rotterdam-Rijnmond a transmis că incidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe celebrul pod Erasmus, care a fost închis ulterior traficului.

La fața locului au intervenit pompieri, paramedici și polițiști, precum și un elicopter medical. Șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri, iar una dintre ele este grav rănită, au precizat autoritățile. Celelalte persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cauza accidentului este în curs de investigare.

Imagini video distribuite pe rețelele sociale arată momentul impactului dintre cele două tramvaie. În filmare se vede cum un tramvai lovește în plin o garnitură staționată.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, compania de transport RET, care operează tramvaiele din Rotterdam, a transmis: „Am văzut imaginile și suntem profund șocați. Gândurile noastre sunt alături de victime și de pasagerii care se aflau la bord”.

„Toată atenția noastră este îndreptată către victime, personalul implicat și pasageri”, a mai transmis compania, adăugând că va face „tot ce putem pentru a stabili cum s-a putut întâmpla acest lucru”.