Cel puțin 17 morți și 59 de răniți după ce un camion încărcat cu explozibil s-a lovit de o motocicletă în Ghana

Filmările de la fața locului postate joi pe rețelele de socializare au arătat o zonă mare de explozie în Apiate, lângă orașul Bogoso, la aproximativ 300 km vest de capitala Accra, cu zeci de clădiri reduse la grămezi de lemn, cărămidă și metal răsucit.

„Din păcate, s-a confirmat moartea a 17 persoane, iar 59 de persoane rănite au fost salvate”, a declarat ministrul informației, Kojo Oppong Nkrumah, într-un comunicat publicat peste noapte.

Seji Saji Amedonu, director general adjunct al Organizației Naționale de Management al Dezastrelor (NADMO), a declarat că 500 de clădiri au fost distruse. Un oficial regional de urgență a declarat presei locale că a văzut 10 cadavre, potrivit Al Jazeera.

Explozia a avut loc atunci când o motocicletă a intrat sub un camion care transporta explozivi care se afla în drum spre mina de aur Chirano, condusă de Kinross.

Un purtător de cuvânt al Kinross a confirmat incidentul, spunând că a avut loc la 140 km depărtare de mină.

Watch the extent of damage caused by the huge explosion in Apiate near Bogoso in Ghana's Western Region - 500-1000 residents.



