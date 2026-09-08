NATO a ridicat avioane de luptă de aproape 700 de ori în doi ani din cauza incursiunilor Rusiei: „Amenințările sunt reale și numeroase”

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Avioanele de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol de aproape 700 de ori în ultimii doi ani pentru a intercepta aeronave rusești care se apropiau de spațiul aerian al alianței sau aveau un comportament neobișnuit în apropierea acestuia, a declarat, luni, președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, citat de Kyiv Post.

Într-o declarație la baza navală Taranto din sudul Italiei, Dragone a spus că această cifră demonstrează că amenințările la adresa securității NATO nu sunt ipotetice.

„Amenințările sunt reale și sunt numeroase”, a declarat Dragone, menționând Rusia și grupările teroriste, precum și amenințări mai puțin vizibile, precum dezinformarea, atacurile hibride și statele autoritare care contestă ordinea internațională.

În decurs de doi ani, aeronavele NATO au fost nevoite să decoleze în misiuni de urgență „de aproximativ 700 de ori” pentru a intercepta aeronave rusești sau alte obiecte aeriene care se apropiau de spațiul aerian al alianței, a spus el.

„Șapte sute de decolări în doi ani. Faceți calculul: aproape una pe zi”, a declarat Dragone.

Era „NATO 3.0”

Dragone și-a prezentat, de asemenea, viziunea privind „NATO 3.0”, o alianță reechilibrată, în care membrii europeni își asumă un rol mai important alături de Statele Unite.

El a declarat că NATO revine la misiunea sa fundamentală de apărare colectivă, confruntându-se în același timp cu amenințări din toate direcțiile, inclusiv atacuri convenționale și hibride, precum și amenințări fizice și digitale provenite din est, sud și regiunea arctică.

În declarații anterioare publicate pe Twitter, Dragone a afirmat că NATO trebuie să devină mai capabilă să se adapteze presiunilor, în loc să se limiteze la a le absorbi.

„Anti-fragilitatea este avantajul strategic al secolului XXI”, a scris el, comparând un pahar fragil, care se sparge sub presiune, cu un mușchi care devine mai puternic tocmai datorită solicitării.

El a susținut că, în viitor, superioritatea strategică nu le va aparține neapărat celor care dispun de cele mai avansate arme, ci celor capabili „să învețe mai repede, să decidă mai repede, să producă mai repede, să inoveze mai repede și să se refacă mai repede”, atât pe timp de pace, cât și în situații de criză și război.