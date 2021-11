NATO reacționează după revolta migranților din Belarus care au forțat granița cu Polonia

''Suntem îngrijorați profund de maniera în care regimul Lukaşenko folosește migranți vulnerabili ca tactică hibridă împotriva altor țări şi riscă viețile acestor oameni'', a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările Uniunii Europene, găzduită de Bruxelles.

''Suntem solidari cu Polonia şi cu ceilalți aliați afectați'', a adăugat Stoltenberg (foto).

Forțele poloneze au făcut uz de gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva migranților care au aruncat cu pietre în direcția militarilor cu pietre și alte obiecte contondente, încercând să forțeze frontiera.

Imagini făcute publice de un purtător de cuvânt al guvernului polonez și de Ministerul Apărării indică o escaladare a situației la graniță, unde mii de migranți s-au strâns în partea belarusă în ultima săptămână.

Potrivit autorităților poloneze, mai mult de 20.000 de polițiști, grăniceri și militari asigură securitatea frontierei în zona unde sunt masați migranții, în apropiere de localitatea Kuznica.

În Lituania, autoritățile au dat asigurări că situația este sub control, un ministru adjunct al apărării anunțând că au fost reținute 47 de persoane care încercau să treacă frontiera.

Violențele au izbucnit, marți, la granița Polonia-Belarus, după ce migranții disperați să treacă în Uniunea Europeană au început să arunce cu pietre în militarii polonezi.

Forțele masate la frontieră de autoritățile de la Varșovia au răspuns cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Poliția de frontieră poloneză precizat că migranții din tabăra situată lângă punctul de trecere a frontierei Kuznica-Bruzgi au început să se comporte "agresiv" și să arunce cu pietre și diverse obiecte în militari.

"Pentru a preveni trecerea ilegală a frontierei, au fost folosite tunuri cu apă împotriva migranților agresivi", a precizat instituția într-un mesaj pe Twitter.

Potrivit oficialităților poloneze, unul dintre militarii care apărau frontiera a fost grav rănit după ce a fost lovit de un proiectil

"Din păcate, ca urmare a atacului inspirat de partea belarusă, un polițist a fost rănit grav", arată un alt mesaj de pe contul de Twitter al poliției.

