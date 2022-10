Noua navă amiral a Ucrainei, lansată la apă de soția lui Zelenski, în Turcia

Prima corvetă construită de Turcia pentru Marina Ucrainei, „Hatman Ivan Mazepa”, a fost lansată la apă, la Istanbul de către soţia preşedintelui Zelenski. Corveta va fi noua navă amiral a marinei ucrainene, după ce precedenta, „Hatmanul Sagaidacinîi”, a fost scufundată la Nikolaev, la începutul invaziei.

„V-am adus felicitări din Ucraina. Țara în care fiecare adult și fiecare copil cunoaște cuvântul turc „Bayraktar” și îl pronunță cu recunoștință în lunile de agresiune rusă. Nu este o exagerare. Vă simțim lângă noi, simțim ajutorul vostru. Știm că avem valori comune – acum apărăm de invadator ceea ce este cel mai important pentru fiecare persoană – casa noastră, familia, dreptul la limbă și la țară. Prețuim prietenia. Prietenia voastră”, le-a transmis soția președintelui ucrainean autorităților turce, potrivit ukrinform.ne.

„Evenimentul extrem de important de astăzi pentru Ucraina și forțele sale navale demonstrează încă o dată că avem un prieten minunat – Republica Turcia – în condițiile unui război decisiv pentru independența și integritatea noastră teritorială, pentru voința poporului multinațional ucrainean, pentru libertate și demnitate. Sunt mândru de motivația înaltă a ofițerilor și marinarilor ucraineni care vor servi pe această navă. Veți primi o corvetă modernă și puternică”, a declarat comandantul Marinei Militare a Ucrainei, Oleksi Neijpapa.

Construcția corvetei de clasă Ada a început în aprilie 2021. Nava este echipată cu un sistem modern de control al luptei, navigație, sonar și sisteme de război electronic. Va fi adaptată la toate tipurile existente de rachete antinavă şi este planificată să fie operațională din 2024.

The corvette for the #Ukrainian Navy "Hetman Ivan Mazepa" was launched in #Turkey.



This is the first ship of its kind to be in service with the Ukrainian Navy. The corvette will be adapted to all types of anti-ship missiles. pic.twitter.com/Jp7nXAnQ9m