Negocieri Rusia-Ucraina. Ruşii au propus ca Zelenski să rămână președinte de formă al Ucrainei, iar premier să fie pus un om al Moscovei

Directorul publicației Bellingcat, Christo Grozev, a făcut dezvăluirea pe Twitter.

Boiko este un politician ucrainean, considerat în prezent unul dintre principalii politicieni ucraineni pro-ruși.

Potrivit reprezentantului Bellingcat, rușii mai cer ca Ucraina să recunoască așa-zisele republici Donețk și Luhansk, dar și pierderea Crimeii, plus renunțarea la dorința de intrare în NATO.

Zelenski le-ar fi răspuns cu ”nu” la cerinţe.

A treia sesiune de negocieri între delegaţiile Ucrainei şi Rusiei este programată în Belarus în această după-amiază.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.