Netanyahu a ordonat armatei israeliene bombardarea „puternică” a Fâșiei Gaza

<1 minut de citit Publicat la 18:49 28 Oct 2025 Modificat la 18:57 28 Oct 2025

Clădiri bombardate în Gaza. Foto: Profimedia Images

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să înceapă imediat bombardarea „puternică” a Gaza, informează CNN.

Informația a fost confirmată de cancelaria premierului Benjamin Netanyahu.

„La finalul consultărilor pe probleme de securitate, premierul Netanyahu a ordonat eșaloanelor militare să efectueze imediat lovituri puternice în Fâșia Gaza”, conform unui comunicat al cancelariei.

Canalul de televiziune Al-Aqsa, afiliat Hamas, a relatat că avioanele forțelor aeriene au atacat orașul Rafah din vestul Fâșiei Gaza.

Ordinul de a ataca Fâșia Gaza vine după ce prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat marți o reuniune de urgenţă a guvernului său, după ce s-a confirmat că un cadavru de ostatic repatriat în Israel de Hamas nu corespunde niciunuia dintre cei 13 ostatici decedaţi ale căror rămăşiţe pământeşti se află încă în Fâşia Gaza.

Astfel, cancelaria prim-ministrului israelian a precizat că rămăşiţele predate luni seară de Hamas nu aparţin niciunuia dintre cei 13 ostatici care se află încă în Gaza, ci unui captiv găsit de armata în decembrie 2023 în Gaza şi care a fost înmormântat ulterior.