Netanyahu și-a convocat de urgență guvernul după ce Hamas a returnat rămășițele unui ostatic care fusese înmormântat deja

Foto: Getty Images

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat o reuniune de urgenţă a guvernului său, marţi, după ce s-a confirmat că un cadavru de ostatic repatriat în Israel de Hamas nu corespunde niciunuia dintre cei 13 ostatici decedaţi ale căror rămăşiţe pământeşti se află încă în Fâşia Gaza, ci al unuia returnat anterior şi care fusese deja înmormântat în Israel, a declarat, pentru EFE, o sursă guvernamentală, conform Agerpres.

Cancelaria prim-ministrului israelian a confirmat, marţi, că rămăşiţele predate luni seară de Hamas nu aparţin niciunuia dintre cei 13 ostatici care se află încă în Gaza, ci unui captiv găsit de armata în decembrie 2023 în Gaza şi care a fost înmormântat ulterior.

„După finalizarea procesului de identificare, în această dimineaţă, s-a descoperit că rămăşiţele returnate aseară aparţin lui Ofir Tzarfati, răpit, care a fost recuperat din Fâşia Gaza într-o operaţiune militară în urmă cu aproximativ doi ani. Un mesaj a fost transmis familiei sale”, se arată în declaraţia prim-ministrului israelian.

„Aceasta constituie o încălcare clară a acordului”, se arată în declaraţie, în care se menţionează că premierul va organiza o întâlnire cu înalţi oficiali din domeniul securităţii, marţi, pentru a decide ce măsuri trebuie luate ca răspuns. Potrivit unei surse guvernamentale, această întâlnire de urgenţă va avea loc la ora 14:00, ora locală.

Ofir Tzarfati a fost înmormântat acum doi ani

Tzarfati, în vârstă de 27 de ani, a fost împuşcat şi rănit când a fost răpit de la festivalul de muzică Nova - unde mersese să-şi sărbătorească ziua de naştere - în timpul atacului brutal comis de Hamas pe 7 octombrie 2023. Pe 27 noiembrie, armata israeliană a confirmat moartea sa şi, pe 1 decembrie, a anunţat că i-a recuperat trupul din Gaza.

Tânărul a fost înmormântat în Kiryat Ata, un oraş situat în districtul Haifa.

Familia Tzarfati a transmis, într-un comunicat, că aştepta, luni seară, „cu entuziasm şi speranţă ca o altă familie să încheie un ciclu chinuitor de doi ani şi să-şi aducă acasă persoana iubită pentru înmormântare”.

Cu toate acestea, familia sa a fost din nou „înşelată” în timp ce încerca să se vindece şi a acuzat Hamas că încearcă să saboteze acordul.

„În această dimineaţă ni s-a arătat un videoclip cu descoperirea, ceremonia şi predarea rămăşiţelor fiului nostru iubit către Crucea Roşie; o manipulare abominabilă menită să saboteze acordul şi să abandoneze efortul de a aduce acasă toţi ostaticii”, a transmis familia lui Tzarfati.

„Este pentru a treia oară când ne vedem obligaţi să deschidem mormântul lui Ofir şi să-l reînhumăm pe fiul nostru. Cercul se presupune că a fost «închis» în decembrie 2023, dar nu se închide niciodată complet”, a mai transmis familia ostaticului.

Presa israeliană - care cita Institutul Naţional de Medicină Legală al Ministerului Sănătăţii - relatase că rămăşiţele pământeşti predate luni seara de Hamas Israelului nu aparţineau niciunuia dintre ostaticii decedaţi ale căror rămăşiţe se află încă în Fâşia Gaza, ci ale unuia returnat şi care a fost deja înmormântat.

Astfel, s-a scurs o săptămână de când gruparea teroristă a trimis rămăşiţele ultimului ostatic din enclava palestiniană.

Hamas a dat asigurări, luni seara, după ce a predat sicriul Comitetului Crucii Roşii, că a trimis rămăşiţele pământeşti ale unui nou ostatic, în cadrul acordului de încetare a focului.

Miniștrii extremiști ai lui Netanyahu cer pedepsirea Hamas

Gruparea teroristă a returnat deja 15 cadavre ale ostaticilor morţi din cele 28 aflate în Gaza în momentul intrării în vigoare a armistiţiului, pe 20 octombrie, după ce a eliberat 20 de ostatici în viaţă, în schimbul predării de către Israel a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni şi, de asemenea, a cadavrelor unor prizonieri palestinieni.

După ce în spaţiul public s-a aflat că ultimul trup returnat aparţine unui ostatic deja îngropat, miniştrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, de care depinde coaliţia de guvernare a lui Netanyahu, au cerut pedepsirea Hamas.

„Faptul că Hamas continuă să facă jocuri şi nu transferă imediat toate corpurile (...) este în sine o dovadă că organizaţia teroristă este încă în picioare. E timpul să-i rupem picioarele odată pentru totdeauna", a declarat ministrul securităţii naţionale, Ben Gvir, într-un comunicat distribuit pe canalul său oficial de Telegram.

În mesajul său, Ben Gvir a cerut reluarea atacurilor asupra Fâşiei Gaza şi l-a îndemnat pe Netanyahu să lase deoparte „ezitările” şi să „dea ordinul”.

Ministrul de finanţe israelian, Bezalel Smotrich, şi-a anunţat, pe Twitter, intenţia de a „cere prim-ministrului să ordone Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) să-i aresteze din nou pe toţi teroriştii care au fost eliberaţi în temeiul acordului privind ostaticii”, ca răspuns la „încălcările repetate” ale Hamas.

În schimb, liderul opoziţiei israeliene, deputatul Yair Lapid, a declarat, marţi, că acest incident „nu justifică reluarea luptelor la scară largă”.

„Ştiam că este un proces complex şi că găsirea sau extragerea unora dintre ei de sub dărâmături ar necesita timp. Aceasta nu justifică reluarea luptelor la scară largă, dar nici tăcerea Israelului. Trebuie să lucrăm până când toţi vor fi aduşi acasă”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului online israelian Ynet.

Hamas spune că operațiunea de recuperare e dificilă

Predarea corpurilor ostaticilor - câte au mai rămas - este amânată din cauza dificultăţilor pe care Hamas susţine că le întâmpină în localizarea lor printre tonele de moloz din Fâşia Gaza.

Netanyahu a aprobat, duminică, intrarea unei echipe tehnice egiptene şi a personalului Crucii Roşii dincolo de „Linia galbenă”, punctul în care trupele israeliene s-au retras în Gaza pentru a sprijini căutarea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticilor.

Nu este prima oară când apare o eroare în returnarea rămăşiţelor ostaticilor. Gruparea Hamas a returnat, pe 14 octombrie, trupurile a trei persoane decedate, dar unul dintre ele nu se potrivea niciunei dintre identităţi după analiza criminalistică.

În acelaşi timp, cele mai multe dintre trupurile celor 200 de palestinieni din Fâşia Gaza predate de Israel nu au putut fi identificate din cauza desfigurărilor suferite, a urmelor de tortură şi a lipsei de echipamente medico-legale în spitale.

Hamas întâmpină dificultăţi în localizarea trupurilor ostaticilor israelieni din cauza tonelor de moloz care acoperă Gaza şi pentru că mulţi dintre comandanţii care cunoşteau locul în care aceştia au fost îngropaţi nu îşi mai amintesc amplasamentul exact sau au fost ucişi, a susținut Hamas într-un comunicat emis luni. Israelul permite doar participarea Egiptului la aceste căutări.

Facţiunile palestiniene şi-au extins, duminică, căutarea în zone dincolo de aşa-numita „Linie Galbenă”, zona aflată încă sub control militar al armatei israeliene, care continuă să ocupe 53% din enclavă în pofida unei retrageri parţiale.

Mediatorii, în special SUA, fac presiuni asupra Hamas pentru a finaliza returnarea rămăşiţelor, astfel încât să poată să înceapă negocierile pentru o a doua fază a planului preşedintelui Donald Trump, care prevede dezarmarea grupării teroriste, demilitarizarea Gazei şi formarea unei administraţii civile pentru a începe reconstrucţia enclavei.