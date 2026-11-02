Nicușor Dan o felicită pe Iliana Iotova pentru victoria la prezidențiale: ”Aştept cu interes să o întâmpin în curând în România”

2 minute de citit Publicat la 09:44 02 Noi 2026 Modificat la 09:44 02 Noi 2026

Nicușor Dan, președintele României. sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o luni pe Iliana Iotova, care a devenit preşedinte al Bulgariei în urma scrutinului desfăşurat duminică. ”În calitate de vecini, parteneri în Uniunea Europeană şi aliaţi în NATO, putem face multe lucruri împreună pentru securitatea şi dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”, a transmis Nicuşor Dan.

”Felicitări Ilianei Iotova pentru alegerea sa în funcţia de preşedinte al Bulgariei! Aştept cu interes să continuăm colaborarea noastră strânsă şi să aprofundăm cooperarea dintre ţările noastre. În calitate de vecini, parteneri în Uniunea Europeană şi aliaţi în NATO, putem face multe lucruri împreună pentru securitatea şi dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră. Aştept cu interes să o întâmpin în curând pe preşedinta Iotova în România”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Congratulations to @IlianaIotova on her election as President of Bulgaria! I look forward to continuing our close work together and to deepening cooperation between our countries. As neighbours, EU partners and NATO allies, there is much we can do together for the security and development of our region, starting with the Black Sea. I look forward to welcoming President Iotova to Romania soon. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 2, 2026

Iliana Iotova câștigă un mandat de cinci ani ca președinte al Bulgariei, care începe în ianuarie

Iliana Iotova a fost aleasă al șaptelea președinte al Bulgariei și este prima femeie care ocupă această funcție. Ea a obținut 57,58% din voturi în turul al doilea din 1 noiembrie, potrivit Comisiei Electorale Centrale, după numărarea a 99,95% din procesele-verbale.

Iotova și colegul ei de candidatură pentru funcția de vicepreședinte, Kiril Valchev, au primit 1.093.564 de voturi. Echipa formată din Andrey Gyurov și Georgi Kandev a obținut 749.543 de voturi, adică 39,46%. Alți 56.070 de alegători (2,95%) au votat opțiunea „Nu susțin pe niciunul dintre candidați”.

Iotova a câștigat în 28 de circumscripții, iar Giurov a fost pe primul loc în trei: circumscripțiile 23 și 24 din Sofia și Kardzhali.

În străinătate, unde au fost numărate peste 91% din procesele-verbale, Giurov a obținut 55,4% din voturi, față de 42,2% pentru Iotova. Prezența totală la vot a fost de aproximativ 27%.

După victorie, Iotova a spus că alegătorii au ales dialogul și cooperarea, nu dezbinarea. „Cetățenii au avut încredere într-o politică a dialogului, nu a dezbinării”, a declarat ea.

Ea a adăugat că oamenii vor ca deciziile să fie luate prin colaborare între instituții, nu prin conflict. „Prin votul lor, oamenii au ales o politică în care deciziile importante se iau prin dialog, cooperare și coordonare cu celelalte instituții, nu prin sabotarea tuturor celorlalți”, a spus Iotova.

Ea le-a mulțumit tuturor celor care au votat, indiferent de alegerea lor, precum și comitetului de inițiativă care i-a nominalizat pe ea și pe Valchev și forțelor politice care i-au susținut, inclusiv partidului de guvernământ Bulgaria Progresistă.

Iotova i-a mulțumit și liderului Bulgariei Progresiste, Rumen Radev, al cărui sprijin a contribuit la cea de-a treia ei victorie într-o cursă prezidențială. „Stimate domnule Radev, fără dumneavoastră nu am fi reușit!”, a spus ea.

Noul mandat al lui Yotova începe pe 22 ianuarie 2027.

Valchev a declarat că, în calitate de vicepreședinte, una dintre prioritățile sale va fi întărirea legăturilor cu bulgarii din străinătate, cu o atenție specială pentru tineri.

Premierul Radev a spus că rezultatul confirmă că guvernul merge în direcția bună și că îl va încuraja să facă reforme mai curajoase.

„Bulgarii au ales viitorul în locul trecutului, pacea și stabilitatea. Au ales normalitatea. Încheiem un an electoral dificil, dar direcția este clară. Nu ne mai întoarcem la «coalițiile improvizate» sau la umbrele trecutului din perioada de tranziție”, a declarat Radev.