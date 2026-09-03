Nikolai Varpahovici, general rus acuzat de crime de război din Ucraina, a fost împușcat, la Moscova, de un atacator pe motocicletă

2 minute de citit Publicat la 19:37 03 Sep 2026 Modificat la 19:37 03 Sep 2026

Nikolai Varpahovici, general-maior în armata rusă și artizanul atacului împotriva spitalului de copii Ohmatdit din Kiev, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, miercuri dimineață, relatează Euronews. Oficialul militar rus a fost împușcat de două ori de la mică distanță de un atacator aflat pe motocicletă. Atacul a avut loc în apropierea bazei aeriene Engels. Generalul rus fusese pus sub acuzare în lipsă, în Ucraina, ca urmare a crimei de război comise. E vorba de cel mai recent episod dintr-o serie de atacuri împotriva unor ofițeri ruși pe teritoriul statului agresor.

Un atacator neidentificat, aflat pe o motocicletă, a tras de două ori asupra ofițerului în timp ce acesta ieșea dintr-un magazin din satul Probujdenie, districtul Engels, după care a fugit. Un glonț l-a lovit în față, iar celălalt în abdomen.

El a fost transportat la spital în stare gravă, iar ulterior transferat pe calea aerului la Moscova pentru continuarea tratamentului.

Canale militare rusești de pe Telegram l-au identificat pe bărbatul rănit drept general-maiorul Nikolai Varpahovici, comandantul Diviziei 22 de Aviație cu Bombardiere Grele din cadrul Aviației cu Rază Lungă a Rusiei. Autoritățile ruse nu i-au confirmat oficial identitatea.

Orașul Engels, aflat la aproximativ 850 de kilometri de Moscova, găzduiește baza aeriană Engels-2, una dintre cele mai importante baze ale aviației strategice ruse.

Bombardarea spitalului de copii din Kiev

Varpahovici a fost pus sub acuzare în lipsă de autoritățile ucrainene pentru atacul cu rachetă din 8 iulie 2024 asupra spitalului de copii Ohmatdit din Kiev. Anchetatorii ucraineni susțin că el a ordonat atacul, în urma căruia o rachetă de croazieră H-101 a lovit spitalul.

Două persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite, printre care nouă copii. Clădirea a fost parțial distrusă. Ministerul ucrainean al sănătății a transmis atunci că 627 de copii se aflau internați în spital în momentul atacului.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat pe 31 august că a strâns probe împotriva a doi oficiali militari ruși.

Cel de-al doilea este colonelul Aleksandr Lutovinov, comandantul unei brigăzi de rachete din cadrul Armatei 49 Interarme, despre care anchetatorii spun că a organizat atacul cu rachetă din 24 august 2024 asupra complexului hotelier Sapphire din Kramatorsk.

Un consilier de securitate al agenției Reuters a fost ucis în acel atac, iar cinci jurnaliști au fost răniți.

Atacul armat de la Engels face parte dintr-o serie de atentate cu arme de foc și explozibili care au vizat militari ruși și care s-au înmulțit în ultimele săptămâni.

Pe 1 august, cinci persoane au fost ucise și cel puțin 19 au fost rănite într-o explozie la restaurantul Balzi Rossi din Moscova.

Ținta presupusă era general-colonelul Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, pe care autoritățile ucrainene îl acuză că a organizat masacrele de la Bucea după începutul invaziei rusești în Ucraina, la începutul anului 2022.

Ceaiko a fost și comandantul forțelor ruse care au participat la războiul din Siria de partea fostului dictator Bashar al-Assad.

Pe 13 august, căpitanul de rangul întâi Robert Șaghiev, din Marina Rusă, a fost ucis într-o explozie pe o stradă din Sevastopol. El fusese, anterior, comandantul submarinului ucrainean Zaporijjia. Șaghiev ar fi fost ucis de un cetățean rus.

Săptămâna trecută, locotenent-colonelul de aviație Serghei Secikov a fost ucis, iar soția sa a ajuns la terapie intensivă după ce un dispozitiv exploziv improvizat amplasat în mașina sa a detonat la Sankt Petersburg.

Potrivit relatărilor, el făcea parte dintr-o unitate rusă acuzată de atacuri asupra civililor pe frontul Slobojanșcina, în nord-estul Ucrainei.