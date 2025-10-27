Noapte de foc la Moscova: Ucrainenii au atacat capitala rusă cu zeci de drone

Moscova a fost lovită de un atac masiv cu drone pentru a doua oară într-o lună. Foto: Facebook/Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât în noaptea de duminică spre luni zeci de drone care se apropiau de Moscova, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin, potrivit Moscow Times.

Primul mesaj despre interceptarea unei drone a fost publicat pe canalul său de Telegram la ora 17:41 (ora Moscovei), iar ultimul la 3:47.

„La locurile unde au căzut resturile intervin echipele de urgență”, a precizat Sobianin de fiecare dată. Edilul nu a oferit informații despre eventuale pagube materiale sau persoane rănite.

Ministerul rus al Apărării a anunțat, la rândul său, că pe parcursul nopții au fost „interceptate” și „distruse” 193 de drone de tip avion, lansate din Ucraina. Potrivit datelor oficiale, în regiunea Moscovei au fost doborâte 40 de aparate fără pilot, dintre care 34 se îndreptau direct spre capitală.

Un număr mare de drone ar fi fost „neutralizate” și deasupra regiunilor Briansk (47), Kaluga (42) și Tula (32).

Conform canalului Mash, explozii au fost auzite în mai multe localități din jurul Moscovei - printre care Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoe, Kommunarka, Troițk și Kolomna. În aeroporturile Jukovski și Domodedovo au fost introduse temporar restricții la decolări și aterizări: cinci zboruri au fost anulate, iar alte șase redirecționate. Traficul aerian a fost reluat aproximativ două ore mai târziu.

În același timp, un incendiu a izbucnit la o bază de combustibili din orașul Serpuhov, aflat în regiunea Moscovei, din cauza atacului cu drone. Flăcările au fost stinse rapid, însă autoritățile nu au precizat cauza. Un alt incendiu s-a produs și într-o zonă împădurită din Kommunarka, parte a teritoriului administrativ al Moscovei.

Este a doua oară în această lună când capitala Rusiei este vizată de un atac masiv cu drone. La sfârșitul lunii septembrie, între seara zilei de 22 și dimineața zilei de 23, forțele antiaeriene au doborât 41 de aparate fără pilot care se apropiau de Moscova, fără a fi raportate victime sau distrugeri. Cel mai amplu și de durată atac asupra capitalei a avut loc în luna mai: timp de două zile și jumătate, între 20 și 23 mai, au fost interceptate 109 drone. În urma acelui incident, peste o sută de zboruri au fost anulate, iar traficul aerian din regiunea Moscovei a fost serios perturbat, autoritățile fiind nevoite să restricționeze temporar și accesul la internet mobil în mai multe zone din Rusia Centrală.