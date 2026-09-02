Norvegia a sechestrat „Professor Molceanov” la cererea Ucrainei. Nava rusească de croazieră naviga în Arctica, în ape norvegiene

1 minut de citit Publicat la 22:58 02 Sep 2026 Modificat la 22:58 02 Sep 2026

„Professor Molceanov” se află la ancoră în Barentsburg. Foto: Profimedia Images

Autorităţile norvegiene au sechestrat nava rusească de croazieră „Professor Molceanov” în Arhipelagul Svalbard, în Arctica, la cererea companiei energetice publice ucrainean Naftogaz, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această măsură are ca scop punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj care obligă Rusia să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari către Naftogaz pentru confiscarea ilegală de active în momentul anexării Peninsulei Crimeea în 2014.

„Este o nouă etapă importantă spre restabilirea justiţiei în faţa confiscării ilegale de către Rusia a activelor Naftogaz din Crimeea”, a declarat, într-un comunicat, directorul general interimar al Naftogaz, Serhii Fedorenko.

„Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume până la plata integrală a despăgubirilor acordate Naftogaz şi celorlalte companii din grupul Naftogaz”, a adăugat el.

Sechestrul a fost ordonat pe 31 august 2026 de o instanţă norvegiană pentru a garanta plata datoriei ruseşti, precum şi a dobânzilor şi cheltuielilor aferente, se precizează în comunicat.

Potrivit site-ului de monitorizare a navelor VesselFinder, „Professor Molceanov” se află la ancoră în Barentsburg, un oraş minier. Poliţia din Svalbard a confirmat sechestrul pentru cotidianul Aftenposten.

„Poliţia din Svalbard a primit o ordonanţă de la tribunalul districtual din Nord-Troms şi Senja pentru a proceda la sechestrul asigurător al navei «Professor Molchanov». Poliţia din Svalbard a procedat astăzi la sechestrarea navei în Barentsburg”, a declarat coordonatorul forţelor de ordine din arhipelag, Hakon Finstad.