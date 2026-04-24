Norvegia va interzice rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani

Norvegia vrea să interzică folosirea social media de către copii.

Norvegia a anunţat vineri că, până la finalul anului, va prezenta în parlament un proiect de lege care va interzice folosirea rețelelor sociale de către minori înaintea împlinirii vârstei de 16 ani, companiile tehnologice urmând să fie responsabile cu verificarea vârstei utilizatorilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Mai multe ţări europene caută să limiteze folosirea rețelelor sociale de către copii, după ce Australia a devenit, în decembrie anul trecut, prima ţară din lume ce interzice utilizarea platformelor respective de către tinerii sub 16 ani.

„Introducem această legislaţie pentru că dorim o copilărie în care copiii trebuie să fie copii”, a declarat premierul Jonas Gahr Store într-un comunicat.

„Jocurile, prieteniile şi viaţa de zi cu zi nu trebuie să fie înlocuite de algoritmi şi ecrane. Aceasta este o măsură importantă pentru a salvgarda vieţile digitale ale copiilor”, a adăugat şeful guvernului de la Oslo.

Executivul norvegian nu a precizat ce aplicaţii vor fi vizate de măsura respectivă.

Interdicţia decisă de Australia se referă la aplicaţiile Instagram şi Facebook dezvoltate de Meta, precum şi la TikTok, Snapchat, YouTube şi X.