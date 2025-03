O biblie rară, veche de peste 200 de ani, s-a vândut cu o sumă record la o licitaţie din Anglia. "Au fost şocaţi"

Biblia, care datează din 1815-1822, a fost găsită într-un teanc de donații la librăria Oxfam din Chelmsford, un oraş aflat în comitatul Essex. Sursa foto: Getty Images

O biblie rară, veche de peste 200 de ani, s-a vândut cu o sumă record în cadrul unei licitaţii care a fost organizată în Anglia. Potrivit publicaţiei britanice The Independent, noul proprietar al cărţii sfinte a plătit aproape 70.000 de euro, după ce aceasta fusese estimată la puţin peste 700 de euro. Aceasta a fost descoperită într-o librărie din Chelmsford, un oraş aflat în comitatul Essex, iar angajaţii "au fost şocaţi" când au aflat care este preţul cu care a fost achiziţionată, conform sursei citate.

Scrierea rară, care datează din 1815 - 1822, a fost găsită în librăria Oxfam Chelmsford din orăşul Chelmsford, aflat la periferia de nord est a regiunii care include Londra și împrejurimile. Aceasta a fost prima biblie completă în chineză, au scris jurnaliştii de la The Independent, iar John Lassar și Joshua Marshman s-au ocupat de traducerea ei.

Chris Tyrrell şi Eleanor Atac, angajaţi ai librăriei, au găsit cartea veche de peste 200 de ani şi "au presupus că aceasta ar putea valora ceva", potrivit sursei citate. Iniţial, biblia rară a fost estimată de oficialii prestigioasei case de licitații Bonhams între 716 şi 956 de euro.

"Când a fost scoasă la licitaţie, s-a estimat că valorează doar câteva sute de dolari, aşa că noi nu ne-am imaginat că va ajunge să fie vândută cu un preţ atât de mare", a declarat managerul librăriei Oxfam Chelmsford, Nick Reeves.

La două săptămâni după ce a fost scoasă la licitaţie, cartea rară a fost vândută cu 66.911 euro.

"Noi am urmărit licitaţia şi am văzut evoluţia ei. Când s-a încheiat, eu am fost în şoc total. Noi am rămas fără cuvinte", a mai spus Nick Reeves.

Ulterior, el a adăugat: "E uimitor să te gândești că o donație din magazinul nostru ar putea ajuta la strângerea unei sume atât de mari de bani pentru Oxfam. Este pur și simplu minunat".

Totodată, cartea rară se numără printre cele 23 de cărți donate magazinelor caritabile Oxfam din întreaga țară, care au fost incluse la licitația Bonhams de săptămâna trecută. Conform The Independent, o ediţie de colecţie a nuvelei "Colind de Crăciun" de Charles Dickens vândut cu aproape 20.000 de euro.