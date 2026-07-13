O dronă rusească Gheran-2 s-a prăbușit și a explodat în Moldova, noaptea trecută

1 minut de citit Publicat la 10:13 13 Iul 2026 Modificat la 10:13 13 Iul 2026

Sursă Foto: Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova via newsmaker.md.

O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat în Republica Moldova, duminică noapte, după ce survolase spațiul aerian al țării vecine și după ce participase la un atac aerian contra Ucrainei, în regiunea Odesa, relatează newsmaker.md.

Informația a fost făcută publică de autoritățile de la Chișinău. Ele au informat și că drona este una de tip Gheran-2 (Șahed) și s-a prăbușit în raionul Căușeni, în apropierea satului Copanca.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, autoritățile au fost sesizate în jurul orei 01:03, prin intermediul Serviciului 112, că la periferia localității Copanca, din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care, la impactul cu solul, a explodat și a provocat un incendiu.

„La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a comunicat autoritatea.

Ministerul Apărării a transmis că „preliminar obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina”.

Diplomația moldoveană a condamnat „încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), care, în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat”.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, se mai arată în declarația ministerului.