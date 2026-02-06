O explozie produsă de un atacator kamikaze a spulberat o moschee în Pakistan. Autoritățile anunță zeci de morți și peste 100 de răniți

1 minut de citit Publicat la 13:17 06 Feb 2026 Modificat la 15:22 06 Feb 2026

Polițiști și salvatori la locul atentatului din Islamabad. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în urma unei explozii la o moschee șiită din capitala pakistaneză Islamabad, transmite presa internațională, care citează oficiali locali și notează că e posibil ca bilanțul victimelor să crească în orele următoare.

Explozia de la moscheea din Islamabad a fost comisă de un atacator kamikze

ACTUALIZARE 14:00 Explozia de la moscheea șiită in Islamabad a fost provocată de un atentator sinucigaș, au confirmat autoritățile.

Atacul s-a soldat cu cel puțin 31 de morți.

Vicepremierul pakistanez Ishaq Dar a denunțat atentatul drept "un atac laș asupra credincioșilor nevinovați".

"Țintirea lăcașurilor de cult și a civililor este o crimă odioasă împotriva umanității și o încălcare flagrantă a principiilor islamice. Pakistanul este unit împotriva terorismului în toate formele sale", a scris într-o postare pe X acest oficial de rang înalt.

Anterior, un reprezentant al poliției a declarat presei, sub condiția anonimatului, că explozia ar fi rezultatul unui atac sinucigaș, dar concluziile finale încă nu au fost stabilite.

Știrea inițială: Atacul a avut loc în timpul rugăciunilor de vineri

Deflagrația a avut loc la moscheea Khadija Tul Kubra, în zona Tarlai Kalan din sud-estul Islamabadului, în timpul rugăciunilor de vineri.

Autoritățile au precizat că 169 de persoane au fost transferate la spital după ce echipele de salvare au ajuns la locul tragediei.

Cauza exploziei nu a fost stabilită imediat, a spus Taqi Jawad, purtătorul de cuvânt al poliției din Islamabad.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și-a exprimat "profunda suferință" în urma carnagiului de la moschee.

În noiembrie anul trecut, un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer la intrarea în Complexul Judiciar al Districtului Islamabad, ucigând cel puțin 12 persoane și rănind zeci de persoane, amintește presa internațională.