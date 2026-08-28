O judecătoare americană a decis că includerea Anthropic pe lista neagră a Pentagonului este ilegală

1 minut de citit Publicat la 09:27 28 Aug 2026 Modificat la 09:28 28 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Judecătoarea districtuală Rita F. Lin din California a decis, joi, că Pentagonul a procedat ilegal când a exclus colaborarea cu compania Anthropic, dezvoltatoarea inteligenţei artificiale Claude, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

„Istoricul necontestat arată că acţiunile atacate au constituit represalii ilegale care încalcă Primul Amendament, iar companiei Anthropic i-a fost refuzat procesul preliminar retragerii drepturilor necesar conform Primului Amendament. De asemenea, istoricul nu prezintă nicio contestaţie materială a faptului că decizia secretarului Hegseth de a desemna Antrhopic ca un risc pentru lanţul de aprovizionare încalcă schema legală de guvernare (...) şi a fost arbitrară şi capricioasă”, se arată în decizie.

Decizia din California referitoare la sancţiunile aplicate în februarie companiei Anthropic nu se referă însă decât la una din cele două procese intentate de aceasta guvernului SUA. O altă procedură este încă în curs la Washington.

Preşedintele Donald Trump a ordonat în februarie tuturor entităţilor din administraţie să rezilieze contractele cu Anthropic. Decizia judecătoarei Lin interzice astfel de măsuri.

Conflictul dintre Anthropic şi Pentagon a fost declanşat de refuzul companiei de a elimina restricţiile pentru utilizarea Claude pentru atacuri letale complet autonome şi pentru monitorizarea în masă a americanilor.

Trump a acuzat firma că este „radical de stânga” şi „scăpată de sub control”.

Departamentul Apărării nu doar că a reziliat contractele cu Anthropic, ci a şi inclus compania pe lista firmelor care prezintă riscuri pentru lanţul de aprovizionare şi pentru securitatea naţională. Până atunci, pe listă erau incluse doar companii străine.

Includerea pe lista neagră înseamnă că tuturor furnizorilor de servicii pentru Pentagon li se interzice să utilizeze produse ale Anthropic în cadrul colaborării respective.

Prin decizia de joi, judecătoarea Lin a permanentizat suspendarea sancţiunilor, pe care o ordonase deja în martie ca măsură temporară. Ordinul judecătoresc intră în vigoare imediat, dar guvernul SUA are dreptul să facă apel.