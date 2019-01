O jurnalistă care milita împotriva vaccinurilor a murit de gripă porcină

O jurnalistă de 26 de ani din SUA a murit, medicii stabilind că suferea de gripa H1N1 şi meningită. Bre Payton condamnase explicit campaniile de vaccinare, numindu-le „vaccinuri ale diavolului“.



Decesul lui Payton, care colabora cu Fox News şi One America News Network, a fost confirmat de revista la care lucra, The Federalist, care a citat drept surse membri ai familiei sale, transmite adevarul.ro.