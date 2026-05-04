O mașină a intrat în mulțime în Leipzig. Doi morți și zeci de răniți

1 minut de citit Publicat la 19:07 04 Mai 2026 Modificat la 19:21 04 Mai 2026

Ambulanțe, mașini de poliție, autospeciale de pompieri și un elicopter de urgență au fost văzute intervenind la incident. FOTO: Profimedia Images

Update 19:13 Șeful pompierilor din Leipzig a declarat că sunt doi morți, doi răniți grav și alte 20 de persoane cu răni ușoare, după ce un SUV a intrat în mulțimea din orașul german, potrivit Leipziger Volkszeitung.

Potrivit șefului pompierilor din Leipzig, Axel Schuh, o mașină a mers cu viteză până în piața principală.

„Două persoane au fost grav rănite; au fost imediat îngrijite de echipele de intervenție și apoi transportate la camera de gardă cu ambulanța”, a declarat Schuh. „De asemenea, avem alte 20 de victime.” Potrivit șefului pompierilor, aproximativ 40 de pompieri și 40 de paramedici sunt la fața locului. De asemenea, polițiștii au intervenit cu două elicoptere.

Știrea inițială

Două persoane ar fi fost ucise și două grav rănite luni, după ce o mașină a intrat în mulțimea din centrul orașului Leipzig, din estul Germaniei, a relatat postul local de radio MDR, citat de Reuters.

Ambulanțe, mașini de poliție, autospeciale de pompieri și un elicopter de urgență au fost văzute intervenind la incident, scrie și DW, care precizează că mai multe persoane au fost rănite în urma incidentului din Leipzig.

Incidentul a avut loc pe strada Grimmaische, o zonă comercială care leagă mai multe puncte de reper cu piața din Leipzig.

Poliția nu a oferit încă detalii suplimentare din cauza a ceea ce au numit „situație în dinamică”.

Un SUV Volkswagen avariat, cu o persoană deasupra vehiculului, a fost văzut traversând în viteză o zonă pietonală, a relatat postul local de radio Leipzig.

Potrivit publicației Leipziger Volkszeitung, șoferul autoturismului a fost arestat.

BREAKING: A vehicle has driven into a crowd in Leipzig, Germany, injuring multiple people. pic.twitter.com/k8BZ1I8iHQ — World Source News (@Worldsource24) May 4, 2026